بفستان على التراث السعودي.. أصالة تخطف الأنظار خلال حفلها بموسم الرياض

شاركت النجمة السورية أصالة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك من حفلها الأونلاين ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2024، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة أصالة في حفلها بموسم الرياض

وظهرت أصالة مرتدية فستان واسع وطويل وبأكمام طويلة، باللون الأخضر بالكامل ماعدا منطقة الصدر بمخمل أسود مزين باكسسوارات ذهبية،

وكان فستان اصالة من تصميم السعودية هدى بامعروف، وزودت على التصميم الأصلي أكمام كاملة، ويعتمد تصميم الفستان للطابع التراثي لشبة الجزيرة العربية بطريقه عصرية..

وقامت أصالة برفع خصلات شعرها إلى الأعلى بعمله كحكة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت أصالة إطلالتها بيعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع وضع الكحل الاسود والماسكرا لتبرز من ملامحها.

وأختارت أصالة أكسسورات لافتة. فقامت بإرتداء قرطين وقلادة كبيرة وخاتم باللون الذهبي ، وهو ما اكمل من إطلالتها.

أصالة

أصالة

أصالة