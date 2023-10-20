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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يتجاوز 50 ألف جنيه.. سعر جمبسوت سيرين عبد النور الأبيض يثير الجدل  

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، متابعيها، صورا جديدة، خلال وجودها في العاصمة القطرية، الدوحة، وذلك عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

 

سعر جمبسيوت سيرين عبد النور الابيض

 

وظهرت سيرين عبد النور، ترتدي جمبسوت باللون الأبيض، بتصميم الأوف شولدرز، وبأكمام طويلة، ويتوسطه حزام بنفس اللون، واختارت حذاء باللون الفضي.
 

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وكان جمبسيوت سيرين عبد النور من تصميم Naja saade، وقد وصل سعره إلى 7,127 ريال سعودي، أي ما يعادل 58,723 جنيه مصري.

 

وأعادت  سيرين  خصلات شعرها إلى الوراء “ذيل حصان”، ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

ولم تتكلف سيرين عبد النور في وضع الماكياج، واختارت وضع اللون الأحمر النبيتي القاتم للشفاه، مع وضع الآي لاينر والماسكرا، والآي شادو، والكحل باللون الأسود لتبرز من جمال عينيها.

 ولم تتكلف  سيرين  في ارتداء الإكسسوارات، واكتفت باختيار قلادة وقرطين وخاتم باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ومتناغمة.

 

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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