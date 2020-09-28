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مرأة

بدون مكياج .. سيرين عبد النور تستعرض جمالها على إنستجرام .. شاهد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:55 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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آية التيجي
شاركت سيرين عبد النور متابعيها استوري عبر حسابها على إنستجرام، بصور جديدة لها، حيث ظهرت بإطلالة طبيعية وبسيطة، نالت إعجاب متابعيها. 


وظهرت سيرين عبد النور مرتدية تي شيرت باللون الأبيض نصف كم ، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.

وقامت سيرين عبد النور يترك شعرها منسدلا على اكتافها وقد بدا مبللا، وهو ما أبرز من رقة ملامحها.

ولم تتكلف سيرين عبد النور في وضع المكياج وارتداء الإكسسورات،  حيث اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وبسيطة.

وإليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها ..


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