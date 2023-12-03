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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سبب مغادرة شيرين رضا لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي| فيديو

شيرين رضا
شيرين رضا

قالت الفنانة شيرين رضا إنها سعيدة بحضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة، مشيرة إلى أن حضور المهرجانات أمر ضروري لا بد منه.

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وأضافت شيرين رضا فى تصريحات تليفزيونية ، أنها رغم سعادتها لحضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي؛ إلا أنها حزينة، بسبب عدم استكمالها لبقية أيام فعاليات المهرجان، لانشغالها بالتصوير لأعمالها القادمة، معقبة: لازم نشجع المهرجانات عشان تستمر.

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وتألقت الفنانة شيرين رضا في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كما حضر الممثل المصري محمد ثروت التي استقبل بشكل حافل.

المهرجان يقام خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك". 

وتعكس هذه الأفلام– بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي– مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.

ويعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة.

كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفائه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

إطلالة شيرين رضا شيرين رضا من مهرجان البحر الاحمر السينمائي افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي اطلالات شيرين رضا تصريحات شيرين رضا

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