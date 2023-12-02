بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره.. تصريح مثير من إعلامية شهيرة

قالت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان إنها لا تستطيع أن تعيش حياتها دون رجل مطلقًا تحت أى ظرف لأنها لم تعتاد على أن تكون سينجل منذ سن الـ 16 .

وأضافت جويل فى تصريحات تليفزيونية ، قائلة: مستحيل أكون لحالي من غير رجل، إذ لا سمح الله راح زوجي كمال، بعد شهر أو أسبوعين هكون مع غيره، لأني في حياتي ما كنت سنجل من عمر 16، يمكن كنت سينجل أسبوع واحد بين ثلاث علاقات سابقة لي.

وعن إهتمامها الدائم بمظهرها ، قالت جويل أنها حريصة على أن تظل طيلة الوقت امرأة جميلة وترى أنه من الضروري الخضوع لعمليات تجميل، للحفاظ على المظهر، قائلة: عاوزة أكون الأفضل وده بيتعبني جدًا، المرأة لازم تكون واو طول الوقت وتعمل المستحيل حتى تكون بيرفكت كرمال نفسها ونظرة زوجها لها، لأنه إزاي هتحب زوجها لو مش بيطلع فيها بنفس الطريقة اللي كان بيطلع فيها مثل ما كانوا أول مرة مع بعض.

وأشارت جويل إلى أن التجميل مثل البوتوكس أرخص من المانكير، قائلة: البوتوكس كل ستة أشهر أرخص من المانكبير اللي بيتعمل كل أسبوع وصار متوفر، وممكن تقسيط للعمليات، وأنا مع أن المراة تفضل محافظة على نفسها وتحب حالها وتحب زوجها أكتر وزوجها يفضل يطلع فيها، وأنا هفضل أعمل تجميل لأني بدي أحافظ على اللي كان عندي لاني كنت ملكة جمال إيطاليا بعمر 18 سنة.

وأضافت جويل مردينيان أنها أيضًا يهمها أن يحافظ زوجها على مظهره طيلة الوقت، موضحة: أنا لو زوجي بيهمل حاله، ولو ما كانش عمل زرع تلات مرات في شعره، مش هستمتع فيه، لأنه يهمني أفضل حابة أطلع في جوزي ويفضل جسمه حلو ولابس ثياب حلوة، ومش سايب كرش كأنه حامل تسع شهور، لأن ده هيأثر على علاقتي معه، وأنا لو اتجوزت قرد عاوزة يفضل قرد أو يتحسن مش يسيب كرشه كأنه حامل تسع أشهر، لأن ده هيأثر على علاقتي معه.