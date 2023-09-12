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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جويل مردينيان تسحر العيون بفستان يبرز أنوثتها

جويل مردينيان
جويل مردينيان

خطفت الإعلامية اللبنانية جويل ماردينيان الأنظار فى أحدث جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وبدت خبيرة التجميل اللبنانية بإطلالة انثوية، حيث ارتدت فستان قصير فوق الركبة، دون أكمام باللون الأسود، عكس  قوامها الممشوق والوشم المرسوم على ذراعيها، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

واعتمدت جويل تسريحة شعر ناعمة تناغمت مع إطلالتها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية تناغمت مع لون بشرتها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء في عينيها ولون النود في الشفاه.

جويل ماردينيان

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا، ومؤخرا تبنت طفلا اسمته نايثين.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩١٢_٠٢٠٣٥٩
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IMG_٢٠٢٣٠٩١٢_٠٢٠٣٥١

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