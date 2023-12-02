جسمي بيقشعر من سيرتها .. مين مزعل نبيلة عبيد؟ فيديو

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن حزنها الشديد لما يحدث للبنان خلال هذه الفترة ، وأنها تتمني أن تستقر الأوضاع بها لأنها تحب هذه البلد جدًا.

لمشاهدة الفيديو من هنا

وأضافت نبيلة عبيد فى تصريحات تليفزيونية ، معلقة: بحب لبنان وربنا يشيل كل حاجة ويرد لبنان ست الدنيا وترجع أحسن مما كانت، وجسمي بيقشعر لما بجيب سيرة لبنان، وبخصها دائمًا فى دعواتي لأننا كلنا بنحب لبنان .

وفي سياق متصل، حضرت نبيلة عبيد الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة لاستلام تكريمها، وذلك بحضور العديد من الفنانين منهم الفنانة ليلى علوي، أمينة خليل، وغيرهم من ألمع النجوم.

ويقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك"، وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.



ويعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.