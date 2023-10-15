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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مساؤكم سعيد رغم كل الأحداث الحزينة.. نبيلة عبيد بعد تكريمها بالإسكندرية

الفنانة نبيلة عبيد
الفنانة نبيلة عبيد

نشرت الفنانة نبيلة عبيد فيديو أثناء تكريمها من نادي ليونز بمحافظة الإسكندرية ، ذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت نبيلة عبيد معلقًا: "إحلى الأوقات بتكون بين الأصدقاء والمحبين...تشرفت بتكريمي من نادي ليونز سبورتنج الإسكندرية و بتسلمي شارة النادي في حفل أندية الليونز في مصر و العالم.... سعيدة بالتكريم وبانضمامي لصرح كبير في العمل الاجتماعي والانساني.... 
مساكم سعيد رغم كل الأحداث الحزينة التي نعيشها في كل العالم العربي".

 

إشادة نبيلة عبيد بالفنان يوسف فوزي:

قالت الفنانة نبيلة عبيد، بأن الفنان يوسف فوزي قدم دور مميز معها في فيلم "الراقصة والسياسي"، موضحة أنها كانت تتابعه أعماله العظيمة، لافتة إلى أنه شخص واثق من نفسه في الأعمال التي يشارك بها.

 

وقالت الفنانة نبيلة عبيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، "يوسف فوزي شارك عمل دور حلو أوي في الراقصة والسياسي، وأنا سعيدة بحالة الرضا اللي هو فيها، متعرفيش ربنا هيعملها إيه لأنه واثق وعارف ربنا ممكن يكرمه الفترة اللي جاية، وأن ده اختبار وممكن بعد شوية ربنا يعمله مفاجأة تبصي تلاقيه في حتة تانية".

وطالبت الفنانة نبيلة عبيد من الإعلامية نهال طايل بزيارة الفنان يوسف فوزي، وطلبت رقم هاتفه على الهواء مباشرة لكي تطمئن عليه، مشيرة إلى أنها حاولت من قبل التواصل معه ولكن لم تستطيع الحصول على رقم هاتفه.

وأوضحت نبيلة عبيد أن الفنان يوسف فوزي، أصيب بمرض الشلل الرعاش بعد 9 سنوات من لعب شخصية رجل مصاب بنفس المرض، لكنه رضى بقضاء الله دون أن يحزن مما أصيب به.

نبيلة عبيد أخبار يوسف فوزي “نهال طايل

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