مفيش موهبة| الفنان جميل برسوم يهاجم ياسمين صبري: صورة حلوة وخلاص

كشف الفنان جميل برسوم، عن رأيه في الفنانة ياسمين صبري بعد مشاركتها في مسلسل "حكايتي"، الذي عرض في عام 2019، موضحا أن جمالها أقوى من موهبتها.

وأضاف جميل برسوم خلال لقائه في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "أن ياسمين صبري جمالها غالب على موهبتها.. تشوف شكلها قبل موهبتها ودي حاجه سلاح ذو حدين.. لأني بعد ما أشبع منك كحلاوة؛ عاوز أشوف موهبة، فالخطورة تكمن هنا، لو الموهبة مش قد الجمال؛ يبقى هنشوف صورة واحدة حلوة وخلاص، يعني قالت زي ما قالتش.. لكن لو ممثلة؛ يبقى الجمال والشكل والموهبة حاجة حلوة".

وأشار "برسوم"، إلى أن هناك سيدات يشاركن في التمثيل من حيث الشكل ولكن لا توجد لديهن موهبة، وهنلاقي من النوعية دي كتير جدا".

واختتم جميل برسوم، حديثه قائلا إن الفنانة حنان مطاوع لديها موهبة قوية، وليس هناك مقارنة بينها وبين ياسمين صبري، كما أن المخرج أحمد سمير فرج من الشخصيات المقربة إلى قلبه، وهو من أهم المخرجين حاليا في مصر.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.

“تفاصيل” هو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.