سلوى عثمان تكشف سبب إقامة عزاء والدها في محافظتين .. فيديو

كشفت الفنانة سلوى عثمان في أول ظهور لها عقب وفاة والدها، الفنان عثمان محمد علي، أن سبب إقامتها عزاء لوالدها في محافظتي القاهرة والإسكندرية هو وجود زوجته وطلابه.

معلقة: «عملنا عزاء في إسكندرية، عشان زوجته والطلبة بتوعه هناك».

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وقالت سلوي عثمان : إن والدها كان أستاذ لغة عربية ،و سجل القرآن الكريم كاملًا بصوته، لغير الناطقين باللغة العربية، والتى تعتبر بمثابة صدقة جارية له .

و عن سبب وفاة والدها المفاجئ، قالت سلوي عثمان: إنه مر بظرف صحي صعب، في أثناء تصوير مسلسل "بابلو"، في رمضان 2022، إذ أصيب بجلطة، ونقل على أثرها إلى المستشفى، لكنها تركت أثرا في يده اليسرى وقدمه، وهو ما دفعه للاعتذار عن العمل، وبعد مرحلة طويلة من العلاج؛ استعاد نشاطه مجددًا.

وأضافت سلوى عثمان ، قائلة: إن والدها كان لديه قدر من الالتزام نحو عمله، دفعه إلى الذهاب للتدريس في الأكاديمية؛ من أجل طلابه، حتى في لحظات تعبه.

وأشارت سلوى عثمان، إلى أن أبيها كان قد امتثل للشفاء بشكل ملحوظ، ولكن التعب هاجمه مرة أخرى قبل 25 يومًا، إذ تواصل معها في مكالمة هاتفية، وأخبرها بعودة الجلطة مرة أخرى، وأن يديه وقدمه لم تعد قادرتان على الحركة كما كانتا.

وانهارت سلوى عثمان من البكاء وهي تروي تفاصيل المكالمة التي دارت مع والدها قبل رحيله، إذ أوصاها بشكل ملفت: "خلي بالك من نفسك يا سلوي"، كما أنه للمرة الأولى يقرر الرجوع إلى القاهرة؛ من أجل العلاج، بعكس الفترات الماضية التي كان يفضل فيها البقاء في الإسكندرية.

ويذكر أن رحل الفنان القدير عثمان محمد علي والد الفنان سلوى عثمان، يوم الأحد الماضي ، بعد رحلة مع المرض، عن عمر يناهز 88 عاما.