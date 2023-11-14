إدوارد أول المعزيين .. الصور الأولى من عزاء عثمان محمد علي

بدأ عزاء الفنان الراحل عثمان محمد علي، منذ قليل، بمسجد الشرطة فى مدينة الشيخ زايد.

رحل الفنان القدير والد الفنان سلوى عثمان، أول أمس الأحد، بعد رحلة مع المرض، عن عمر يناهز 88 عاما.

وتساءل الكثير عن سبب وفاة الفنان عثمان محمد علي، فقد تعرض لجلطة بالمخ خلال الشهور الأخيرة، وسقط مغشياً عليه خلال التصوير، وتم نقله إلى المستشفى ودخل العناية المركزة ، وبعد فترة علاج، عاد لمنزله لكن من وقتها ومازالت حالته الصحية غير مستقرة ، حتى وافته المنية.

وكان آخر لقاء إعلامي للفنان عثمان محمد علي في أغسطس الماضي ببرنامج من مصر على قناة سي بي سي ، وتحدث فيها عن الكثير من تفاصيل حياته وعلاقاته في الوسط الفني.