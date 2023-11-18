انهارت من البكاء.. سلوى عثمان تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدها

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن سبب وفاة والدها المفاجئ، وقالت إنه مر بظرف صحي صعب، في أثناء تصوير مسلسل "بابلو"، في رمضان 2022، إذ أصيب بجلطة، ونقل على أثرها إلى المستشفى، لكنها تركت أثرا في يده اليسرى وقدمه، وهو ما دفعه للاعتذار عن العمل، وبعد مرحلة طويلة من العلاج؛ استعاد نشاطه مجددًا.

وأضافت سلوى عثمان، في أول لقاء تلفزيوني عقب وفاة والدها، مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي قدمته اليوم، الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، على قناة "CBC"، أن والدها كان لديه قدرًا من الالتزام نحو عمله، دفعه إلى الذهاب للتدريس في الأكاديمية؛ من أجل طلابه، حتى في لحظات تعبه.

وأشارت سلوى عثمان، إلى أن أبيها كان قد امتثل للشفاء بشكل ملحوظ، ولكن التعب هاجمه مرة أخرى قبل 25 يومًا، إذ تواصل معها في مكالمة هاتفية، وأخبرها بعودة الجلطة مرة أخرى، وأن يديه وقدمه لم تعد قادرتان على الحركة كما كانتا.

وانهارت سلوى عثمان من البكاء وهي تروي تفاصيل المكالمة التي دارت مع والدها قبل رحيله، إذ أوصاها بشكل ملفت: "خلي بالك من نفسك يا سلوي"، كما أنه للمرة الأولى يقرر الرجوع إلى القاهرة؛ من أجل العلاج، بعكس الفترات الماضية التي كان يفضل فيها البقاء في الإسكندرية.

تحدثت سلوى عثمان عن أنها لجأت إلى الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين الذي أخبرها بضرورة استضافته في دار ضيافة الفنانين لتلقي العلاج المناسب، وخلال تلقيه العلاج بدأت حالته الصحية في التدهور إذ لم يعد في كامل الوعي كما كان، ودخل في نوبات نوم متقطعة إلى أن أخبرها ـحد المسئولين أنه دخل في غيبوبة، وطالبها بالحضور، ثم تلقت اتصالات هاتفية من الصحفيين، برسالة “البقاء لله”؛ وهو ما دفعها لإنكار ذلك، قائلة: “هو في غيبوبة”.

جدير بالذكر أن برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا ويقدم مجموعة متنوعة من الفقرات الخدمية والاجتماعية والفنية.