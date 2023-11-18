عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انهارت من البكاء.. سلوى عثمان تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدها

سلوى عثمان
سلوى عثمان

كشفت الفنانة سلوى عثمان عن سبب وفاة والدها المفاجئ، وقالت إنه مر بظرف صحي صعب، في أثناء تصوير مسلسل "بابلو"، في رمضان  2022، إذ أصيب بجلطة، ونقل على أثرها إلى المستشفى، لكنها تركت أثرا في يده اليسرى وقدمه، وهو ما دفعه للاعتذار عن العمل، وبعد مرحلة طويلة من العلاج؛ استعاد نشاطه مجددًا.

وأضافت سلوى عثمان، في أول لقاء تلفزيوني عقب وفاة والدها، مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي قدمته اليوم، الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، على قناة "CBC"، أن والدها كان لديه قدرًا من الالتزام نحو عمله، دفعه إلى الذهاب للتدريس في الأكاديمية؛ من أجل طلابه، حتى في لحظات تعبه.

وأشارت سلوى عثمان، إلى أن أبيها كان قد امتثل للشفاء بشكل ملحوظ، ولكن التعب هاجمه مرة أخرى قبل 25 يومًا، إذ تواصل معها في مكالمة هاتفية، وأخبرها بعودة الجلطة مرة أخرى، وأن يديه وقدمه لم تعد قادرتان على الحركة كما كانتا.

وانهارت سلوى عثمان من البكاء وهي تروي تفاصيل المكالمة التي دارت مع والدها قبل رحيله، إذ أوصاها بشكل ملفت: "خلي بالك من نفسك يا سلوي"، كما أنه للمرة الأولى يقرر الرجوع إلى القاهرة؛ من أجل العلاج، بعكس الفترات الماضية التي كان يفضل فيها البقاء في الإسكندرية.

تحدثت سلوى عثمان عن أنها لجأت إلى الدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين الذي أخبرها بضرورة استضافته في دار ضيافة الفنانين لتلقي العلاج المناسب، وخلال تلقيه العلاج بدأت حالته الصحية في التدهور إذ لم يعد في كامل الوعي كما كان، ودخل في نوبات نوم متقطعة إلى أن أخبرها ـحد المسئولين أنه دخل في غيبوبة، وطالبها بالحضور، ثم تلقت اتصالات هاتفية من الصحفيين، برسالة “البقاء لله”؛ وهو ما دفعها لإنكار ذلك، قائلة: “هو في غيبوبة”.

جدير بالذكر أن برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا ويقدم مجموعة متنوعة من الفقرات الخدمية والاجتماعية والفنية.

سلوي عثمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيرسي تاو يحسم قراره تجاه رغبة الأهلي في تمديد عقده.. فيديو

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

انخفاض درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

موضوعات متعلقة

تعرضت للإغماء وتوفت .. رحيل معجبة فنانة شهيرة قبل بدء حفلها بقليل

صوت وصورة 26 .. مفاجأة|علاقة محامية نجلاء بدر وزوجها المقتول عصام الصياد

سكوت تروست يصل مطار شرم الشيخ ويبدأ ورشته قبل انطلاق مهرجان المسرح الشبابي

فيها تفاصيل.. صدقي صخر يكشف عن شخصية يتمنى تقديمها على الشاشة

مش عارف أشوف بنتي.. خالد عليش يشكو طليقته على السوشيال ميديا

وصول إليسا ووائل كفوري للسعودية استعدادا لحفل موسم الرياض

حكاية روحي فيك الحلقة 9.. فراس سعيد يقع ضحية أمام خطة سمر مرسي

هيئة الأفلام تواصل عملها بالرياض بعقد ورشة بعنوان ما بعد إنتاج الفيلم السينمائي

ترشيحاتنا

مصرع 6 جنود إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في الهجوم البري على غزة

قيادى بحماس: الجيش الإسرائيلى أكبر منظمة إرهابية ونازية فى العالم

محمد النني: إصابتي جعلتني أقوى وأحب كرة القدم

الحل لأزمة الأخضر.. 29.9 مليار دولار تنعش خزينة الدولة| إيه الحكاية

أحدث 5 سيارات "زيرو" في مصر .. تبدأ من 679 ألف جنيه

حقوق عين شمس توجه رسالة عاجلة للطلاب بشأن التعامل مع الكيانات الخاصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

بعد حذفهما الصور المشتركة .. إطلالات شيرى عادل برفقه زوجها

طريقة عمل مكرونة محمرة بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ