محمد رمضان ظاهرة ونور الشريف كان الأقرب له ..أبرز تصريحات الراحل عثمان محمد علي

رحل اليوم عن عالمنا الفنان القدير وأحد عمالقة زمن الفن الجميل عثمان محمد علي ،عن عمر يناهز ال88 بعد صراع طويل مع المرض، حيث واجه أزمة صحية طارئة، تسببت فى حدوث جلطة في المخ .

والفنان عثمان محمد علي هو واحدًا من أبرز الفنانين التى ستظل أعماله عالقة فى أذهاننا لأنه كان يحرص دائمًا على تقديم كل ما هو مميز ، وهو ليست فقط فنان مبدع بل أيضًا كان له الفضل فى إكتشاف الكثير من المواهب الفنية التى أمتعتنا وأبرزهم الفنان الراحل محمود عبد العزيز .

محمد رمضان ظاهرة قدرية وهو مجريش ورا حد

وكان قد أشاد الفنان عثمان محمد علي بموهبة محمد رمضان وعلى الجماهيرية الواسعة التى حققها فى وقت قصير.

وقال عثمان محمد علي ، في تصريحات تليفزيونية: أن محمد رمضان يعتبر ظاهرة قدرية، وهو لا جري ورا حد ولا قالوهم شغلوني، الدنيا جت لحد عنده وقالت له شبيك لبيك».

وتابع عثمان محمد علي ، قائلاً: الناس كلها بتجري وراه وهو مجريش ورا حد، مخدش فلوس حد، مأجبرش المنتجين على إنهم يدولوا فلوس، الممثلين بيجروا وراه عشان يشتغلوا معاه.

معلقًا: للي هو فيه دا يعتبر ابتلاء ، والشكر هنا إنه يرجع عن أدوار القدوة السيئة، ويعمل أدوار فيها قدوة حسنة للناس.

نور الشريف فنان مبدع ومخرج متميز

وعن أقرب الفنانين لقلبه ، قال الفنان عثمان محمد علي فى وقت سابق ، أن الراحل نور الشريف كان من أقرب الفنانين لقلبه ،معلقًا: نور الشريف من أقرب الناس إلى قلبي ، لأنه كان أستاذ وأخ غالي، وكان صديق محترم ويحترم أصدقائه ويقف بجوار الجميع، وكان فنانا مُبدعا ومخرجا متميزًا.

وأضاف: أنه لا ينسى موسيقى تتر مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" للموسيقار الراحل حسن أبو السعود، بالإضافة لتتر "عائلة الحاج متولي"، والذي هو بالأساس فكرة الفنان نور الشريف، معلقًا: "كانت فكرة نور، قعد مع الموسيقار العظيم اللي عمل التتر وأداله تصور عن الزغاريد والدخلة دي، هو كان مُبدع جدًا

كان السبب فى أكتشاف أبرز المواهب الفنية

وبما أن الفنان عثمان محمد علي كان موجه عام للمسرح المدرسي لمدة 30 عاما، قال أنه أكتشف الكثير من المواهب التى تعلمت على يده والتى كان من أبرزها المخرج المرحوم محمد وفيق والفنان محمود عبدالعزيز وكوثر العسال وإسماعيل محمود، وعزيزة راشد وغيرهم من الفنانين.

وأضاف فى تصريحات تليفزيونية: حضرت الفنان محمود عبدالعزيز عندما كان طالبا بمدرسة الورديان الثانوية وكان يمثل، وكان موهوبا، بالإضافة إلى سعيد صالح، حضرته عندما كنت طالبا في المعهد، وكنا نتوجه لبعض المدارس للتدريب.

سجل القرأن للأجانب فى أكثر من 1500 حلقة

وقال عثمان محمد علي فى عدة تصريحات ، أنه قام بتسجيل القرآن للأجانب فى أكثر من 1500 حلقة إذاعية ورفض أن يتقاضى أجرًا.

معلقًا: "كان محفوظ المغازى صاحب استديو عرين عاوز يعمل فكرة تسجيل القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية من خلال حلقات كل حلقة أقرأ فيها عدة آيات قراءة قرآنية بالترتيل الصحيح ويتم ترجمت ما أقوله باللغة الفرنسية والانجليزية طبقاً لأحكام التلاوة وبنفس الطريقة التى أتلو بها لتكتب بها الحروف اللاتينية حتى يستطيع غير الناطقين بالعربية قراءة القرآن قراءة صحيحة باتباع قواعد الإضغام والإعلاء والغنة والإبدال، واستمر تسجيل هذا العمل لمدة 3 سنوات وسجلنا أكثر من 1500 حلقة، كل حلقة حوالى نصف ساعة وتم توزيع هذا العمل فى كل دول العالم وفى الدول العربية ومصر، وإذاعة الشارقة كانت تذيعه يومياً.