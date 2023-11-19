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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيانة وعندي سرطانات.. كيف ردت الإعلامية نجوي إبراهيم على منتقديها| فيديو

نجوي إبراهيم
نجوي إبراهيم

خرجت الإعلامية والفنانة نجوي إبراهيم عن صمتها؛ لترد على منتقديها عبر السوشيال ميديا؛ بعدما وجهت رسالة مؤثرة كشفت من خلالها عن ما تعانيه من أمراض وسرطانات.

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وقالت نجوى إبراهيم في برنامجها بيت العز، عبر إذاعة نجوم FM،: "أنا أول مرة أقرأ كومنتات على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا، إنتو عايزيني أعتزل؟.

وأضافت نجوى إبراهيم: ما ضروري الواحد يعتزل، هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟، ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي؛ لإني اتخنقت وزهقت، مش على آخر عمر الواحد ياخد الانتقادات دي كلها، بالراحة على نفسكم، الناس بتستكر علينا الابتسامة، ومين قال إن كل الناس اللي بتضحك مبسوطة؟، ما تقولوا ما شاء الله.

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واختتمت نجوى إبراهيم، حديثها، قائلة: أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة، وعندي سرطانات، وعاملة 7 آلاف عملية، وهعتزل وهموت قريب، هدوا نفسكم والنبي، أنا مش جاية أربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم، ومبسوطة وبتشرف بكلامي معاكم.

الإعلامية والفنانة نجوى إبراهيم برنامج بيت العز نجوم إف إم حفل نصر أكتوبر نجوي إبراهيم أخر تصريحات

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