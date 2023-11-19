عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنت الجوكر .. أحلام تمدح محمد رمضان |فيديو

صدى البلد

نشر الفنان محمد رمضان فيديو وهو برفقة الفنانة أحلام من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام .

لمشاهدة الفيديو من هنا

وقال محمد رمضان لأحلام : أنتى مصدر الثقة بالنفس ، لترد عليه أحلام قائلة: يا بطل أنا دايمًا أقول عليك الجوكر ، عشان وين ما تحط الجوكر فى أى لعبة يكسب.

محمد رمضان يوجه رسالة لشعب المغرب

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو اعلن فيه عدم مسؤوليته عن عدم ظهور علم المغرب ضمن الخريطة الافريقية التي ظهرت علي الشاشة خلال حفله الاخير . 

 

وقال محمد رمضان في الفيديو : جمهوري المغربي الغالي أنا غير مسئول على الصور اللي على المسرح، شوفتها زيي زيكم بالظبط ، المغرب يعلم قيمته في قلبي، وعارف معزته عندي قد إيه، دي بلدي التاني، وكلنا كوطن عربي أو كقارة إفريقية معزة واحدة، وعلى قلب رجل واحد، ربنا يديم المحبة بينا، لكن اللي حصل هو خطأ غير مقصودة تمامًا.

txt

اسمي أبو عبيده | محمد رمضان يوجه رسالة لإسرائيل لهذا السبب

txt

حفل متفجر المشاعر لـ عمرو دياب في دبي .. صور

وكان قد علق الفنان محمد رمضان على الأزمة بين الفنان محمد سلام، وبيومي فؤاد بعد فيديو موسم الرياض الشهير. 

 

ونشر محمد رمضان فيديو عبر انستجرام قال فيه:" رأس مال أي فنان هو حب الناس.. دايما بنطلب من كل حبايبنا وأهالينا إنهم يدعوا غإن ربنا يحبب فيا الناس والجمهور.. وشيء قاسي جدا لما أكتر حد عاوز تسعده وتبسطه إنه يكون قاسي عليك بالكلام اللي هو الجمهور". 

 

وأوضح محمد رمضان:" كلامي هنا عن إخواتي وزمايلي وحبايبي محمد سلام وبيومي فؤاد لا ده غلط ولا ده غلط.. وحتى لو في ذلة لسان حصلت .. عملوا ايه الاتنين عشان نكون قاسيين عليهم". 

 

واستطرد محمد رمضان قائلا:" الأخبار اللي بتطلع كلها إشاعات إن سلام مش هيشتغل محدش هيسمح بده كفنانين أو جمهور .. ولا احنا مع اللي بيحصل في بيومي إنه يقفل التعليقات عشان ميشوفش لو حد غلط فيه".

محمد رمضان أحلام الإماراتية محمد رمضان وأحلام محمد رمضان وأزمة المغرب إطلالة الفنانة أحلام الشامسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصاً

موضوعات متعلقة

نشرة الفن.. صور من حفل عمرو دياب في دبي ولايف مفاجئ لجمهور إليسا مع نجم شهير

حماقي ورامي صبري .. نجوم الفن فى حفل زفاف الموزع الموسيقي تميم .. صور

حفل متفجر المشاعر لـ عمرو دياب في دبي .. صور

جايلكوا بدموع إمبارح .. لايف مفاجئ لجمهور إليسا مع نجم شهير

سلوى عثمان تكشف سبب إقامة عزاء والدها في محافظتين .. فيديو

جميلة وحنينة .. شريف منير يمدح حفيدته على طريقته الخاصة | صور

منشور مؤثر من عمرو سلامة لـ روح مصطفى درويش بسبب هذا الفيلم

أخدت منى الحلو وسيبت الوحش .. أحمد سعد يهنىء ابنه بعيد ميلاده

ترشيحاتنا

بمشاركة فلسطين.. نادي اتحاد الشرطة الرياضي يستعد لافتتاح البطولة العربية المدرسية| صور

البنتاجون يعلق على اختطاف الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر

دعاء المطر من 6 كلمات تقضي حاجتك ويسخر الله لك الأرض وما عليها

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

تراجعت لـ 40%.. الحرب على غزة تعصف بشعبية بايدن قبل الانتخابات الرئاسية

حملة السيسي الانتخابية: حماة الوطن يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لحياة كريمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمجرد أنه يصرخ..شاب فلسطيني يسرد ماذا فعل جندي بجيش الاحتلال أثناء النزوح

الجلد الأسود.. هيدي كرم تثير ضجة بظهورها | شاهد

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

2 كيلو بـ 50 ج |انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع..والتموين: معندناش أزمة

فيديو

كتبت وصيتي.. فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب طبيب نسي إبرة في جسمها

الأرصاد تحذر وتعطيل الدراسة رسميا.. أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ