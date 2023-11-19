أنت الجوكر .. أحلام تمدح محمد رمضان |فيديو

نشر الفنان محمد رمضان فيديو وهو برفقة الفنانة أحلام من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام .

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وقال محمد رمضان لأحلام : أنتى مصدر الثقة بالنفس ، لترد عليه أحلام قائلة: يا بطل أنا دايمًا أقول عليك الجوكر ، عشان وين ما تحط الجوكر فى أى لعبة يكسب.

محمد رمضان يوجه رسالة لشعب المغرب

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو اعلن فيه عدم مسؤوليته عن عدم ظهور علم المغرب ضمن الخريطة الافريقية التي ظهرت علي الشاشة خلال حفله الاخير .

وقال محمد رمضان في الفيديو : جمهوري المغربي الغالي أنا غير مسئول على الصور اللي على المسرح، شوفتها زيي زيكم بالظبط ، المغرب يعلم قيمته في قلبي، وعارف معزته عندي قد إيه، دي بلدي التاني، وكلنا كوطن عربي أو كقارة إفريقية معزة واحدة، وعلى قلب رجل واحد، ربنا يديم المحبة بينا، لكن اللي حصل هو خطأ غير مقصودة تمامًا.

وكان قد علق الفنان محمد رمضان على الأزمة بين الفنان محمد سلام، وبيومي فؤاد بعد فيديو موسم الرياض الشهير.

ونشر محمد رمضان فيديو عبر انستجرام قال فيه:" رأس مال أي فنان هو حب الناس.. دايما بنطلب من كل حبايبنا وأهالينا إنهم يدعوا غإن ربنا يحبب فيا الناس والجمهور.. وشيء قاسي جدا لما أكتر حد عاوز تسعده وتبسطه إنه يكون قاسي عليك بالكلام اللي هو الجمهور".

وأوضح محمد رمضان:" كلامي هنا عن إخواتي وزمايلي وحبايبي محمد سلام وبيومي فؤاد لا ده غلط ولا ده غلط.. وحتى لو في ذلة لسان حصلت .. عملوا ايه الاتنين عشان نكون قاسيين عليهم".

واستطرد محمد رمضان قائلا:" الأخبار اللي بتطلع كلها إشاعات إن سلام مش هيشتغل محدش هيسمح بده كفنانين أو جمهور .. ولا احنا مع اللي بيحصل في بيومي إنه يقفل التعليقات عشان ميشوفش لو حد غلط فيه".