عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش أنا المسؤول .. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهور المغرب بسبب هذا الخطأ

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو اعلن فيه عدم مسؤوليته عن عدم ظهور علم المغرب ضمن الخريطة الافريقية التي ظهرت علي الشاشة خلال حفله الاخير . 

 

وقال محمد رمضان في الفيديو : جمهوري المغربي الغالي أنا غير مسئول على الصور اللي على المسرح، شوفتها زيي زيكم بالظبط ، المغرب يعلم قيمته في قلبي، وعارف معزته عندي قد إيه، دي بلدي التاني، وكلنا كوطن عربي أو كقارة إفريقية معزة واحدة، وعلى قلب رجل واحد، ربنا يديم المحبة بينا، لكن اللي حصل هو خطأ غير مقصودة تمامًا.

قبل رحيله.. عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت في ابتلاء

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

 

علق الفنان محمد رمضان على الأزمة الحالية بين الفنان محمد سلام، وبيومي فؤاد بعد فيديو موسم الرياض الشهير. 

 

ونشر محمد رمضان فيديو عبر انستجرام قال فيه:" رأس مال أي فنان هو حب الناس.. دايما بنطلب من كل حبايبنا وأهالينا إنهم يدعوا غإن ربنا يحبب فيا الناس والجمهور.. وشيء قاسي جدا لما أكتر حد عاوز تسعده وتبسطه إنه يكون قاسي عليك بالكلام اللي هو الجمهور". 

 

وأوضح محمد رمضان:" كلامي هنا عن إخواتي وزمايلي وحبايبي محمد سلام وبيومي فؤاد لا ده غلط ولا ده غلط.. وحتى لو في ذلة لسان حصلت .. عملوا ايه الاتنين عشان نكون قاسيين عليهم". 

 

واستطرد محمد رمضان قائلا:" الأخبار اللي بتطلع كلها إشاعات إن سلام مش هيشتغل محدش هيسمح بده كفنانين أو جمهور .. ولا احنا مع اللي بيحصل في بيومي إنه يقفل التعليقات عشان ميشوفش لو حد غلط فيه".

 

محمد رمضان الفنان محمد رمضان الفنان محمد سلام بيومي فؤاد عثمان محمد على محمد سلام وبيومي فؤاد محمد سلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

حل عاجل لأزمة الدولار.. مصر تقر نظاما تجاريا جديدا مع 5 اقتصادات

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

أسعار الذهب والدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

أنا أنهيت حياة بابا.. القصة الكاملة لجريمة مسن الزيتون وسر سيجارة القاتل

موضوعات متعلقة

حنان مطاوع عن مخرج "صوت وصورة": أشكرك على العمل المتكامل

صناع فيلم المعزة يتبرعون بكامل ايراداته لصالح غزة

حلا شيحة تنشر صور ابنتها بالشال والعلم الفلسطيني

بعد مشاركته في عدة مهرجانات.. طرح فيلم "سعاد" على هذه المنصة

أشرف زكي يساند روجينا في ندوتها بمهرجان الباطنة.. صور

مفاجأة غير سارة.. تعرف على أحداث الحلقة 25 من صوت وصورة

في عيد ميلادها .. 5 صور نادرة لـ سميرة أحمد

«5 محي الدين أبو العز» يتصدر سينمات السعودية وتراجع «سكر»

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يحتجز أكثر من 200 شخص بساحة مستشفى الشفاء في غزة

وزير الصحة: مستعدون لاستقبال أي أعداد من المصابين الفلسطينيين

الإعلام الفرنسي يبرز أهمية زيارة وزير الدفاع لمصر

«حكومة نتنياهو تخلت عنا».. الإعلام العبري يبرز إحباط عائلات الآسرى الإسرائيليين

لأول مرة.. الرئيس التركي يتعهد بعزل إسرائيل دوليا |تفاصيل

رونالدو طلبه.. نجم عالمي يرفض الانضمام للنصر السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكويت تستعد لإطلاق معرض الكتاب الدولى 2023 فى دورته الـ46

سنبقى في أرضنا.. كلمات فلسطيني مؤثرة من شوارع مخيم الشاطىء

فيلسوف الكسل.. ألبير قصيري رفض تسلم جائزة أدبية بسبب كسله ما القصة؟

موقفتش جمبي زي مراتي الأولى.. شاهد|صور جمعت بين بوسي وهشام ربيع قبل انفصالهما

فيديو

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ