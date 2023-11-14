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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل رحيله.. عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت في ابتلاء

صدى البلد

أذاع الإعلامي عمرو الليثي حلقة كانت قد سجلت منذ عدة أسابيع، كان قد سجلها مع الفنان الراحل عثمان محمد علي وابنته الفنانة القديرة سلوى عثمان.

ووجه خلال الحلقة الفنان عثمان محمد علي رسالة الى الفنان محمد رمضان قائلاً : يا محمد اللي أنت فيه ده ابتلاء من الله، ليرى هل تشكر أم تكفر، ولو شكرت، الشكر يكون أنك تعمل أعمال تخدم الوطن والشباب، الشباب اللي بيعتبروك مثل أعلى وقدوة، إحنا في عصر لازم نعيد ترتيب أوراقنا.

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وتتناول الحلقة ولأول مرة كشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة والتي تذاع ولأول مرة عن الفنان الراحل والذي يتحدث عن بدايته بالتمثيل ودفعته من النجوم ومنهم كرم مطاوع وحسن يوسف وجلال الشرقاوي ، ومشاركته في العديد من الأعمال والمسلسلات ومنها الفرسان والفسطاط وابو جعفر النعمان ، ولن اعيش في جلباب ابي ، وعن علاقته بإبنته سلوي عثمان واخيها ، ورأيه في مشوارها الفني.

 

كما تتحدث سلوي عثمان عن نشأتها وبدايتها ومشوارها الفني وعلاقتها بوالدها وماذا تعلمت منه في مجال الفن ، وعن أعمالها الفنية المتعددة ، وايضاً عن حرمانها من نعمة الأمومة ومدي تأثير هذا الأمر عليها، يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء غدا على شاشة قناة الحياة.

عثمان محمد على محمد رمضان والد سلوى عثمان سلوي عثمان الفنان محمد رمضان الفنان عثمان محمد على الإعلامي عمرو الليثي

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قبل رحيله.. عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت في ابتلاء

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