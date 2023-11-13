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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد الشامي ينعى الفنان عثمان محمد علي والد سلوي عثمان

صدى البلد

نعي الفنان أحمد الشامي، الفنان القدير عثمان محمد علي والد الفنانة سلوي عثمان ، وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير إنستجرام . 

وقال الفنان أحمد الشامي :"  الف رحمة ونور عليك .. ارجو الدعاء له " . 

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير عثمان محمد علي الذى رحل عن عالمنا مساء أمس  الأحد، وتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ ولابنته الفنانة سلوي عثمان؛ داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون

 

وفاة الفنان عثمان محمد علي والد  الفنانة سلوي عثمان 

أعلن الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، رحيل الفنان عثمان محمد علي والد الفنانة سلوى عثمان.

معاناة عثمان محمد علي مع المرض:

وتعرض  الفنان عثمان محمد علي منذ عام  لأزمة صحية طارئة.

جاء ذلك بعد تعرضه لجلطة في المخ، وأعلن الفنان القدير عن أزمته الصحية عبر حسابه على فيسبوك.

معلومات عن عثمان محمد علي :

بدأ عثمان محمد علي حياته بالعمل مستشارًا في كلية الإعلام لتصحيح اللغة والنطق أمام الكاميرا، ثم عمل بأحد بنوك الإسكندرية، أما عن بدايته الفنية فقد كانت عبر الكثير من المسلسلات الإذاعية في إذاعة الإسكندرية.

وشارك فى أول مسلسل إذاعي وهو (حب وإلهام) في عام 1954، ثم تلاها أعمال عديدة منها (للحب رأي آخر، مهاجر إلى الصمت، الفنان و الوهم). كما شارك في الكثير من المسلسلات الأخرى، منها (رأفت الهجان، حارة المحروسة، أبنائي الأعزاء شكرًا، عائلة الحاج متولي، يتربى فى عزو، الإمام الشافعي). من أفلامه السينمائية (دنيا، شجيع السيما، شبكة الموت، ثمن الغربة).

الفنان عثمان محمد على أحد أبناء جيل عمالقة الفن الكبار أمتعنا بالعديد من الأعمال، ومنها: «عائلة الحاج متولى، العطار والسبع بنات، لن أعيش فى جلباب أبى، الحسن البصرى، الضوء الشارد، والقضاء فى الإسلام، أبو حنيفة النعمان، الفرسان الأبطال، عصر الأئمة، ولا إله إلا الله، وغيرها مئات الأعمال الدينية والتاريخية.

كما اكتشف العديد من كبار النجوم ومنحهم الدفعة الأولى فى طريق الفن والنجومية ومنهم أميرة السينما مديحة كامل التى شجعها منذ كانت طالبة فى الإعدادية، حيث كان ضمن لجنة التحكيم التى منحتها الجائزة الأولى فى التمثيل على مستوى المدارس.

الفنانة سلوى عثمان الفنان عثمان محمد على الفنان إيهاب فهمي الفنان أحمد الشامي الفنان عثمان محمد دكتور أشرف زكي

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