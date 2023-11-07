بعد دفاعها عنه.. من هي زوجة بيومي فؤاد؟

أثارت زوجة بيومي فؤاد الجدل بعدما دافعت عنه بشكل قاس بسبب الهجوم عليه بعد تداول فيديو له بموسم الرياض يتطرق فيه إلى أزمة زميله محمد سلام.

بيومي فؤاد متزوج من السيدة أماني، التي تعرف عليها داخل مسرح كلية الفنون الجميلة ولفت انتباهها وجذبها إليه من الوهلة الأولى.

زوجة بيومي فؤاد

عاش بيومي فؤاد مع والدة أبنائه قصة حب كبيرة منذ الدراسة، وهما مرتبطان منذ أكثر من 20 عاما.

تحدثت زوجة الفنان بيومي فؤاد، في تصريحات تليفزيونية سابقة، عن جوانب وأسرار في حياته الشخصية وعن كواليس تعرفها عليه.

وقالت زوجة بيومي فؤاد:" هو عشرة عمري من 20 سنة، في مرة لغى أوردر تصوير بسبب تعبي وكان فيه شك في حاجة مش كويسة ومرض خطير وكان معايا وأنا بعمل تحاليل وأشعة، هو أكبر مني في الجامعة واتعرفنا هناك".

زوجة بيومي فؤاد

ردت أماني زوجة الفنان بيومي فؤاد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على الانتقادات الحادة التى وجهت إلى زوجها بعد كلمته التى قالها فى موسم الرياض، بسبب أزمة اعتذار محمد سلام عن مسرحيته “زواج اصطناعي”.

وقالت أماني، زوجة بيومي فؤاد، عبر “فيسبوك”: “بعيدا عما يحدث أو على هامشه.. وببساطة شديدة وبوضوح أشد؛ لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصِدِّيق -على أقل تقدير- أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس مغازل أسياده فاقد الموهبة عليل النفس سقيم الوجدان الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد”.

وأضافت: “ارتق بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة، واحفظ لروحك بلوريتها وشفافيتها".