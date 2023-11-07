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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون وجه حق.. منتج ومؤلف شهير يهاجم كاملة أبو ذكري بسبب بيومي فؤاد

صدى البلد

هاجم السيناريست  صلاح الجهيني منتج مسرحية “ زواج إصطناعي ” والتى تعرض ضمن فاعليات موسم الرياض ، المخرجة كاملة أبو ذكري ، بعد إنتقادها موقف بطلها بيومي فؤاد .

وقال منتج مسرحية ذكاء إصطناعي والسيناريست الشهير صلاح الجهيني : من الحاجات اللي بتضايق أي فنان هي انتقاد الناس وتقييمهم للعمل، من خلال الإعلان دون مشاهدة العمل نفسه ، كان شيء مؤسف جدًا لما الناس هاجمت مسلسل، قبل ما تشوفه لمجرد أن حواجب البطلة على البوستر معجبتهمش، ولكن المؤسف أكثر أن مخرجة ليها تقديرها واحترامها زي الأستاذة كاملة أبو ذكري، قررت تهاجم عمل فني وتتهمه أنه اتكتب واتنفذ في 3 أيام بدون ما تشوف منه أي مشهد، متجاهلة مجهود أكتر من 60 شخصا اشتغلوا على مدار 5 شهور عشان العمل ده يظهر ويتنفذ على الوجه اللي هما شايفينه بيرضيهم.

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وأضاف صلاح الجهيني: أستاذة كاملة، أنا مقدر موقفك السياسي والإنساني، ولكن يؤسفني أقول لحضرتك إنك جرحتي عدد كبير من الفنانين والشباب المجتهد، اللي بيعتبروا حضرتك قدوة ليهم بدون وجه حق .

وكانت قد وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري رسالة شديدة اللهجة للفنان بيومي فؤاد عقب الهجوم الذى وجهه للفنان محمد سلام بعد العرض المسرحي “ زواج اصطناعي ” ، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت كاملة أبو ذكري ، قائلة: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر انك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام.. وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات.. لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة". 

 

وأستكملت كاملة أبو ذكري: "لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري.. ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقى معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها". 

المخرجة كاملة ابو ذكرى بيومي فؤاد صلاح الجهيني فاعليات موسم الرياض زواج إصطناعي

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