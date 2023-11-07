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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ربنا هيجيبله حقه منك.. تعليق مصطفى بسيط على أزمة سلام وبيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

علق الفنان الشاب مصطفي بسيط عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ” على أزمة الفنان بيومي فؤاد .

وقال مصطفي بسيط: "الفتنة خلاص كل الناس شيرت اللي مع واللي ضد.. وكله كتب بوستات وشير واتبسط.. خلاص خلصنا مزايدات على بعض وخونا وكدبنا بعض.. افهم إنك بتشارك في تقطيع بني آدمين زيك زيهم.. وكلهم بيدافعوا عن نفس القضية.

وأضاف مصطفى بسيط: طب كل ده عشان ايه التريند والسوشيال ميديا اللي بقت بتحركنا كلنا، لدرجة إننا بنشير اللي لينا فيه واللي ملناش برضو فيه، وقررنا فجأة أننا نستبيح الناس وأعراضها وعائلتها كل ده عشان اللقطة أو الريتش، وبقى كل حد من حقه أنه ينتقد ويشتم في الناس طالما مفيش حد هيحاسبه.

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واستكمل مصطفي بسيط: بس خليك فاكر إن مفيش حد هيحاسبك على كلامك وفتنتك دي هنا في السوشيال ميديا، لكن لما يتوفانا الله ويوم الحق، واعرف كويس أن أي بوست أو كومنت أو هجوم على شخص أنت متعرفش عنه حاجه ربنا هيجيبله حقه منك ومن غيرك ربنا العدل لأنه قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.. فخليك فاهم كويس إن كل لفظ وكلمة هتطلع منك بتتكتب وهتتحاسب عليها.

وتابع مصطفى بسيط: أنا مش بدافع عن حد، أنا لا مع ولا ضد لأن مش لازم كل حاجة يكون ليا فيها رأي.. ربنا يهدينا جميعًا ويصبر أهالينا في فلسطين.

مصطفى بسيط الفنان الشاب مصطفي بسيط الفتان بيومي فؤاد بيومي فؤاد محمد سلام

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