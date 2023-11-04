كريم داش يحتفل بخطوبته.. صور

احتفل الفنان كريم داش ، شقيق الفنان أحمد داش برفافه في احدي الفنادق الكبري ، في حفل جمع الاهل والاصدقاء .

وكان اخر اعمال كريم داش هي حكاية ملك وكتابة من بطولة ناهد السباعي ، محمد مهران ، أسامة أسعد ، محمد لطفي شاهين ، والفنانة القديرة سلوى محمد علي بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشاب.

وتدور أحداث حكاية ملك وكتابة في إطار اجتماعي حول طبيبة نفسية. حكاية ملك وكتابة من إخراج روجينا بسالي ويتم عرضها عبر منصة watch it ، ومجموعة قنوات cbc .

وكان اخر اعمال أحمد داش هو مسلسل مسلسل الصندوق حيث ظهر بشخصية ياسين، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، ويُشارك داش في بطولته هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف، مسلسل الصندوق من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

وبجانب مسلسل الصندوق، وشارك أحمد داش في بطولة مسلسل جعفر العمدة، والذي عرض على قناة dmc ومنصة Watch It، ويقوم داش خلال أحداث المسلسل بشخصية سيف، وهو نجل محمد رمضان، وشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.