عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تجتمع فيها دينا الشربيني وشيرين رضا .. لو بعد حين تتصدر المشاهدة

شيرين رضا ودينا الشربيني
شيرين رضا ودينا الشربيني

تمكنت حكاية “ لو بعد حين ” لكل من دينا الشربيني وشيرين رضا ، من تصدر نسب المشاهدة بعد طرح أولي الحلقات يوم الاربعاء الماضي .

وأحتلت حكاية لو بعد حين ، المركز الاول من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة فى مصر على المنصة العارضه للعمل .

 حكاية “ولو بعد حين ” واحدة حكايات مسلسل حدث بالفعل والتى بدأ عرضها  الأربعاء الموافق ٢٥ أكتوبرو بطولة الفنانة كل من دينا الشربيني شيرين رضا ، وقد أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل حدث بالفعل مؤخرًا قرار تأجيل العرض حدادًا على وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني .

في عيد ميلاد عز الدين ذو الفقار.. أبرز أعماله وسر انفصاله عن فاتن حمامة

علا غانم تعلن عن رغبتها فى تبني طفلة من فلسطين .. تفاصيل

وكانت عرضت عرضت قبل حكاية لو بعد حين حكاية قرض شخصي، من مسلسل حدث بالفعل، حور تعرض جمال الذي يجسد شخصيته الفنان كريم فهمي، وأسرته لحادث سيارة أثناء سفرهم، وبعد ذهابهم للمستشفى، يفيق جمال، كريم فهمي، ولا يجد أسرته ويجد أن إدارة المستشفى تخبره أنه جاء بمفرده، رغم محاولاته لإثبات صحة كلامه، وتدور الأحداث حول رحلة بحثه عن أسرته ومعرفة السر وراء اختفائهم.

كما عرض حكايات أخري من العمل ، ومنها ريش أبيض من بطولة ماجد المصري وبسمة ، وحكاية تحت الحزام من بطولة غادة عبد الرازق .

الفنانة دينا الشربيني الفنان كريم فهمى تحت الحزام حكاية لو بعد حين حكاية تحت الحزام حدث بالفعل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|سعر الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أول رد فعل من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام إنبي في الدوري

السيول تصل لأول مرة في الخريف بهذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

تعليق ساخر من لاعب الأهلي السابق على ركلة جزاء الزمالك أمام إنبي

المتحدث العسكري عن واقعتي طابا ونوبيع: استهداف إحدي الطائرتين خارج المجال الجوي

الغريبة بيطلبوا يروح المنتخب| منشور مثير من نجم الأهلي السابق يخص شيكابالا

بصاروخ بدر 3 .. سرايا القدس تقصف عسقلان

خالد الغندور يتخذ قرارا مفاجئا عقب خسارة الزمالك أمام إنبي

ترشيحاتنا

رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة في سعر الدولار مقابل الجنيه

فيديوهات مخلة للشرف..عنتيل مدينة نصر: كنت بقيس الضغط للسيدات ..مفاجأة في الاعترافات

أمريكا والصين تتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن لقاء بايدن وشي جين بينج

دعاء على إسرائيل.. الإفتاء تزلزلها بـ5 كلمات وتنصر أهل فلسطين وغزة بـ6 أدعية

starlinkforgaza.. متى يعمل الإنترنت عبر القمر الصناعي في غزة| هذه شروطه

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عصام أبو ركبة رئيس المنظومة الجوية في حماس| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

24 فائدة لتناول البرغل| تعرف عليها

صمت الوجع مسموع.. مقطع فيديو مؤثر لأم تحتضن طفلها أبكى رواد السوشيال

تطورات جديدة| نجل الدكتور هاني الناظر يصدم محبيه ويطلب الدعاء

طريقة عمل الدجاج الكرسبى

فيديو

شيرين رضا : لهذا السبب أري الزواج منظومة فاشلة | فيديو

مقطع فيديو تنفطر له القلوب.. طفلة فلسطينية تبكي بعد وفاة أمها|شاهد

عاجل| بدء الهجوم البري على قطاع غزة وانقطاع كامل للاتصالات

وظائف خالية برواتب 45 ألف جنيه.. التفاصيل والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: من يقرأ فنجان العرب

منال خيرت

منال خيرت تكتب: مصر ركيزة الاستقرار الكُبرى في المنطقة

هند عصام

هند عصام تكتب: أين ذهبت الملكة حتب حرس الأولى؟

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السويس.. فصل من كفاح شعب مصر

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: الطريق إلى حطين الثانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ