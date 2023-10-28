تجتمع فيها دينا الشربيني وشيرين رضا .. لو بعد حين تتصدر المشاهدة

تمكنت حكاية “ لو بعد حين ” لكل من دينا الشربيني وشيرين رضا ، من تصدر نسب المشاهدة بعد طرح أولي الحلقات يوم الاربعاء الماضي .

وأحتلت حكاية لو بعد حين ، المركز الاول من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة فى مصر على المنصة العارضه للعمل .

حكاية “ولو بعد حين ” واحدة حكايات مسلسل حدث بالفعل والتى بدأ عرضها الأربعاء الموافق ٢٥ أكتوبرو بطولة الفنانة كل من دينا الشربيني شيرين رضا ، وقد أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل حدث بالفعل مؤخرًا قرار تأجيل العرض حدادًا على وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني .

وكانت عرضت عرضت قبل حكاية لو بعد حين حكاية قرض شخصي، من مسلسل حدث بالفعل، حور تعرض جمال الذي يجسد شخصيته الفنان كريم فهمي، وأسرته لحادث سيارة أثناء سفرهم، وبعد ذهابهم للمستشفى، يفيق جمال، كريم فهمي، ولا يجد أسرته ويجد أن إدارة المستشفى تخبره أنه جاء بمفرده، رغم محاولاته لإثبات صحة كلامه، وتدور الأحداث حول رحلة بحثه عن أسرته ومعرفة السر وراء اختفائهم.

كما عرض حكايات أخري من العمل ، ومنها ريش أبيض من بطولة ماجد المصري وبسمة ، وحكاية تحت الحزام من بطولة غادة عبد الرازق .