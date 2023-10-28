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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد عز الدين ذو الفقار.. أبرز أعماله وسر انفصاله عن فاتن حمامة

عز الدين ذو الفقار
عز الدين ذو الفقار

يحل اليوم ذكري ميلاد المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار، والذى يعد واحد من أهم المخرجين فى تاريخ السينما المصرية . 

ولد المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار  في 28 أكتوبر عام 1919 لأسرة عريقة ميسورة الحال لها من الأبناء خمسة ذكور.

 بعد انتهائه من دراسته الثانوية التحق بالكلية الحربية وتخرج منها ضابطًا، وعمل في الجيش المصري حتى وصل إلى رتبة يوزباشي. 

وحاول صديقه المخرج كمال سليم ثم من بعده المخرج محمد عبد الجواد إقناعه بالعمل في السينما إلى أن وافق وعمل مساعدًا للمخرج محمد عبد الجواد، ثم بدأ يشق طريقه كمخرج وكتب سيناريو وأنتج أول أفلامه (أسير الظلام) في عام 1947.

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 كما أخرج وشارك في كتابة السيناريو لأكثر من 30 فيلم، منها ، و توفى في عام 1963.

 

تزوج المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار من  الفنانة الراحلة فاتن حمامة وأنجبا ابنة (نادية) قبل أن ينفصلا.

وجاءت زيجة كل من عز اليدن ذو الفقار والفنانة فاتن حمامة بعد ان نشأت قصة حب بينهم  أثناء مشاركتهما معا في فيلم "خلود" عام 1948، والذي قام بإنتاجه مع والد الفنانة فاتن حمامة، وفي الأسبوع الأول من التصوير نشأت قصة حب بينه وبين فاتن حمامة فتزوجا وأنجبا ابنتهما نادية، التي اشتركت بالتمثيل وهي طفلة مع والديها وإخراجه أيضا في فيلم "موعد مع السعادة" عام 1954.

وكشفت الفنانة الراحلة فاتن حمامة، في حوار سابق، سبب انفصالها عن عز الدين ذو الفقار، نافية ما تردد أن عمر الشريف وراء إصرارها على قرار الطلاق، مؤكدة أن زواجها من ذو الفقار كان فاشلا في الأساس بسبب فارق العمر بينهما لأن علاقتهما كانت تشبه علاقة التلميذة بأستاذها.

وأكدت سيدة الشاشة العربية أنها كانت تشعر بالملل في كثير من الأحيان بسبب انشغال عز الدين ذو الفقار طوال الوقت بأفلامه، مصرحة: "سألت نفسي هل أنا سعيدة.. ولم أجد إجابة تريح قلبي لهذا السبب أبلغته بقرار الانفصال لأن حياتنا كانت مليئة بالملل والخلاف والصدام المستمر".

قدم عز الدين ذو الفقار عدد من أهم الافلام فى تاريخ السينما المصرية ، ومنها الشموع السوداء ، البنات والصيف ، الرجل الثاني ، نهر الحب ، رد قلبي ، اني راحلة ، ابو زيد الهلالي .

تم اختيار ثلاثة من أفلامه ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري في القرن العشرين بحسب استفتاء عدد من النقاد في سنة 1996، وهي: رد قلبي (1957)، امرأة في الطريق (1958)، بين الأطلال (1959)


 

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