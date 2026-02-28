القارئ بلال سيف يفوز بالمركز الأول في مسابقة تنزانيا الدولية للقرآن

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأجمل التهاني والتبريكات إلى ابن دولة التلاوة المتميز، القارئ بلال سيف، لفوزه بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم الدولية بجمهورية تنزانيا المتحدة.

وأعرب وزير الأوقاف، في بيان، عن اعتزازه البالغ بهذا التفوق الذي يعد امتدادًا للتميز والتفرد المعروفين لدولة التلاوة المصرية؛ راجيًا له مزيدًا من التوفيق والسداد، فهو أهل لكل تفوق وتقدير، وبأمثاله تستمر ريادة دولة التلاوة المصرية في المحافل الدولية القرآنية.

بلال سيف يحي أول ليلة من رمضان

كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن إحياء أول ليالي شهر رمضان المبارك 2026، بأداء صلاة التراويح في مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه من المقرر أن يحيي أولى ليالي شهر رمضان نجم دولة التلاوة، القارئ أشرف سيف، ومشاركة القارئ الطبيب أحمد نعينع، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، ويؤديان صلاة التراويح في أول ليالي شهر رمضان.