عايزة حق إخواتي المكفوفين.. صرخة طبيبة بعد غرق شقيقيها: «قتلوهم عشان الذهب وأطالب بالقصاص»
الكويت: أضرار مادية محدودة بمشروع مطار الكويت الجديد جراء استهدافه بمسيرة
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
كندا: لسنا طرفا في الحشد العسكري بالمنطقة.. ولا دور قتالي لقواتنا
استشهاد 51 طفلًا داخل مدرسة.. مصطفى بكري يتساءل: أين العالم مما يحدث في إيران؟
الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرتين إسرائيليتين في سماء أصفهان
‏الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية.. دون إصابات ‏
البيت الأبيض يراقب التطورات.. وواشنطن وبرلين تحت المجهر بعد الهجمات على إيران
3 أحاديث نبوية عن فضل جنود مصر.. اعرف وصية الرسول بجيشها
أحمد رمزي يكشف تفاصيل تجربتة في مسلسل فخر الدلتا.. خاص
إيران: القواعد الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة وسنواصل الدفاع عن النفس حتى توقف الهجمات
لاعب شهير بالنادي الأهلي ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رئيس الاتحاد السكندري: الأهلى مخدشي فلوس مقابل إعارة أفشة وأوضة اللبس بلا مشاكل

أفشة
أفشة
حسن العمدة

قال محمد أحمد سلامة رئيس نادى الاتحاد السكندري أن النادى الاهلى رفض الحصول على مقابل نظير اعارة لاعبه محمد مجدى أفشة لصفوف زعيم الثغر.

وأكد محمد أحمد سلامة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :"صفقة أفشة معملتش مشاكل في أوضة اللبس في الاتحاد ، كل اللاعيبة بتاخد زي بعض ، اللى فرق بس ان الاهلى رفض ياخد مقابل اعارة أفشة وطلب منح  منح هذا المقابل للاعب تقديراً لدوره مع القلعة الحمراء"

وأضاف رئيس الاتحاد :"الصفقات الجديدة في الاتحاد السكندري غيرت شكل الفريق واعادت الثقة لاوضة اللبس اللى اهتزت بسبب تراجع النتائج ، علاقتى قوية بكل الصفقات الجديدة ولمسوا ان كلمتى واحدة اثناء التفاوض "

محمد أحمد سلامة محمد أحمد سلامة رئيس نادى الاتحاد السكندري نادى الاتحاد السكندري النادى الاهلى الاهلى

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

