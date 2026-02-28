رئيس الاتحاد السكندري: الأهلى مخدشي فلوس مقابل إعارة أفشة وأوضة اللبس بلا مشاكل

قال محمد أحمد سلامة رئيس نادى الاتحاد السكندري أن النادى الاهلى رفض الحصول على مقابل نظير اعارة لاعبه محمد مجدى أفشة لصفوف زعيم الثغر.

وأكد محمد أحمد سلامة الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان :"صفقة أفشة معملتش مشاكل في أوضة اللبس في الاتحاد ، كل اللاعيبة بتاخد زي بعض ، اللى فرق بس ان الاهلى رفض ياخد مقابل اعارة أفشة وطلب منح منح هذا المقابل للاعب تقديراً لدوره مع القلعة الحمراء"

وأضاف رئيس الاتحاد :"الصفقات الجديدة في الاتحاد السكندري غيرت شكل الفريق واعادت الثقة لاوضة اللبس اللى اهتزت بسبب تراجع النتائج ، علاقتى قوية بكل الصفقات الجديدة ولمسوا ان كلمتى واحدة اثناء التفاوض "