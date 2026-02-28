سقوط طليق السيدة المعتدية على سائق توك توك في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي طليق السيدة المعتدية علي سائق توك توك بشوارع شبين الكوم.

جاء ذلك علي خلفية فيديو ظهروا به جميعا مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشارع و بحوزتهم كلب.

وتم القبض علي طليق السيدة وشخصين آخرين علي خلفية التعدي علي بعضهم بسلاح أبيض.

وأعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك " فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص "أحدهم سيدة ممسكة بكلب" بإستخدام أسلحة بيضاء بالمنوفية.

بالفحص تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مصففة شعر تعمل بالخارج -محبوسة إحتياطياً على ذمة التعدى على شقيق طليقها"سائق مركبة توك توك") بتاريخ 25 الجارى لخلافات على حضانة الطفل، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر برفقتها بذات المقطع (كهربائى"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) والكلب الظاهر بمقطع الفيديو، كما تم ضبط الآخران (طليقها ، صديقه"لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.