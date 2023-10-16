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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كسّرت الدنيا | أغنية رفضتها سميرة سعيد لجرأة كلماتها.. وسبب قرار الموافقة

سميرة سعيد
سميرة سعيد

37 عامًا مرت على طرح أغنية مش هتنازل عنك أبداً للديفا سميرة سعيد، والتى لا تزال عالقة فى أذهان المستعمين، رغم مرور تلك السنوات الطويلة. 

أغنية مش هتنازل عنك أبدًا قدمتها سميرة سعيد من كلمات الإذاعي الكبير عمر بطيشة، ومن ألحان جمال سلامة، وكشف الأول فى مذكراته التى نشرت بعنوان “ ذكرياتي مع نجوم الأغاني " واقعة نادرة عن تلك الأغنية. 

وقال عمر بطيشة خلال حديثه عن تعاونه مع سميرة سعيد ، إن الديفا كانت متعاقدة خلال تلك الفترة مع منتج شهيرة يدعى “ موريس إسكندر” لتقديم عدد من الأغاني والألبومات ، وكانت خلال تلك الفترة تقوم بتقديم أغانٍ طويلة كلاسيكية إلى حد كبير ، فقد كانت فى بداية مشوارها الفني ، وكان هذا هو النمط السائد. 

وتابع بطيشة ، أن موريس إسكندر أراد أن يحصل على أغنية منه حتي تقوم بغنائها سميرة سعيد، وبالفعل قدم له أغنية مش هتنازل عنك أبدا، إلا أن سميرة سعيد تحفظت على تقديم الأغنية بسبب جرأة كلامها - علي حد قوله - ، ولكنه كان قد تعاقد مع المنتج موريس اسكندر على الاغنية وحصل على اجره منه، لذا فقد ظلت أغنية مش هتنازل عنك ابدًا حبيسة الأدراج 3 سنوات.

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كلمات الأغنية : 


يالي اديت لحياتي في حبك طعم ولون .. مش هتنازل عنك أبدا مهما يكون
ياللي اديت لحياتي في حبك طعم ولون .. مش هتنازل عنك أبدا مهما يكون

ياللي اديت لحياتي في حبك طعم ولون .. مش هتنازل عنك أبدا … مش هتنازل عنك أبدا مهما يكون

حتى إن كانت كلمة اتقالت .. من ورى قلبي وجرحت قلب .. ننسى زعلها ومين كان قالها .. دا احنا اتنين بالروح بنحب .. حتى إن كانت كلمة اتقالت .. من ورى قلبي وجرحت قلب .. ننسى زعلها ومين كان قالها .. دا احنا اتنين بالروح بنحب.

دا احنا لبعض حنفضل دايما .. طول العمر حنفضل دايما .. دا احنا لبعض حنفضل دايما .. طول العمر حنفضل دايما .. طول العمر حنفضل دايما .. مهما يكون مهما يكون.
 

لماذا قدمت سميرة سعيد الأغنية مرة أخرى؟

يستكمل عمر بطيشة  سرده الواقعة مؤكدًا أن سميرة سعيد بعد ذلك حاولت تغيير طبيعة الأغاني التى تقوم بتقديمها ، وقررت تقديم اخرى شبابية ، خاصة وانها كانت قد تعاقدت مع منتج آخر بعد وفاة المنتج موريس إسكندر، لذا عرض عليها تقديم أغنية مش هتنازل عند أبدًا ، إلا انها وبحسب ما قال أصرت على الرفض مرة أخرى، وبدأت فى تسجيل  ألبومها الجديد، ولكن المدة الزمنية للألبوم لم تسمح باستكماله، فكان لابد من إضافة أغنية أخرى، وقرروا فى اللحظات الأخرى ضم “ مش هتنازل عنك” .

ويقول عمر بطيشة إن المفاجأة كانت فى نجاح أغنية مش هتنازل عنك أبدَا رغم انها كانت فى ذيل الألبوم. 

وفى تلك الفترات كانت يتم ترتيب الاغاني فى الالبوم الذي كان يضم وجهين حسب أهميتها بالنسبة للمغني ، كما كات لابد وان يكون هناك تنوع فى كل وجه من شريط الكاسيت. 

وبعد نجاح أغنية من هتنازل عنك ، قرر المنتج ان تكون “هيد” الألبوم ، أي الاغنية الأولى فى الوجه الاول من شريط الكاسيت فى الطبعة الثانية والثالثة.

 

عمر بطيشة فى سطور:


عمر بطيشه، موسيقي شاعر وإذاعي مصري مواليد فى 19 مارس 1943 بمحافظة البحيرة، بمدينة دمنهور.


حصل عمر بطيشة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة الإسكندرية عام 1964، ثم دبلوم فى الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتليفزيون فى عام 1971.


التحق عمر بطيشة بالإذاعة المصرية عام 1965 كمقدم برامج منوعات بالبرنامج العام.. وفى عام 1979 أصبح مدير إدارة البرامج الاجتماعية، ثم مدير عام المنوعات، ثم مديرا عاما لإذاعة الشباب والرياضة، ثم رئيسا للبرنامج العام، إلى أن أصبح رئيسا للإذاعة المصرية فى عام 2001.


بدأت شهرته الإذاعية ببرامجه المميزة، خاصة برنامج « شاهد على العصر » الذى حاور فيه كبار الشخصيات العامة وقدمه تليفزيونيا وعلى صفحات كتاب من جزءين وبرنامج سر المغنى والمعنى وكانت اعماله الغنائيه فى الاذاعات المصريه وأبدأ بكتابة الأغنية، وكتابة الشعر بالفصحى حتى تخرج وعمل بالإذاعة المصرية بالقاهرة.


وللشاعر عمر بطيشة ثلاثة دواوين شعر هي:  الهجرة من الجهات الأربعة عام 1970 ،  أغنية إليها عام 1984. وقصائد حب عام 2001 .

اشتهر الإذاعي الكبير  عمر بطيشة ببرنامجه الأسبوعي "شاهد على العصر " الذي حاور فيه كبار الشخصيات العامة وقدمه تليفزيونيا على شاشة قناة النيل الثقافية أسبوعياً لمدة سنتين. وقدمه في كتاب من جزأين.

 

سميرة سعيد جمال سلامة عمر بطيشة الفنانة سميرة سعيد مش هتنازل عنك

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