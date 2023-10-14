عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سنلتقي في القدس أوالجنة.. معلومات عن الفنان الفسلطيني علي نسمان بعد إستشهاده

علي نسمان
علي نسمان

استشهد الفنان الفلسطيني على نسمان ، جراء  غارة جوية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة ، وذلك خلال الساعات الماضية .

أخر صورة للفنان الراحل الفلسطيني على نسمان

وجاء استشهد الفنان الفلسطيني علي نسمان، بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.

الفنان  الفلسطيني الراحل  علي نسمان

من هو علي نسمان ؟ :

ولد  الفنان الفلسطيني الراحل  علي عبدالله حسن نسمان في غزة بتاريخ 15 أبريل 1985 وينحدرُ من شمال مدينة غزة وقد قضى هناك سنين عمره.

 أنهى   الفنان الفلسطيني الراحل  علي عبدالله حسن نسمان  الثانوية العامة وحصل بعد ذلك على شهادة البكالورويس في إدارة المال والأعمال وحصل على الدبلوم في إدارة المنظمات. 

عمل  الفنان الفلسطيني الراحل علي عبدالله حسن نسمان  في مجال النجارة وشارك في عدة مسلسلات فلسطينية بالإضافة إلى نشاطه على مواقع التواصل الأجتماعي.

استشهد الفنان و الناشط الشبابي علي نسمان في قصف إسرائيلي استهدف مكان سكنه في غزة.

الفنان الفلسطيني الراحل  علي نسمان

ما تيجي نشوف الحلقة 4.. تهديد نبيل عيسى بفيديو

حكاية ما تيجي نشوف تزيح مسلسل "على باب العمارة" من الصدارة

أخر أعمال على نسمان : 

وكان أخر أعمال  الفنان الفلسطيني الراحل  علي عبدالله حسن نسمان مسلسل شارع نصر جلبوع هو آخر أعمال علي نسمان الذي طُرح عام 2022، كما شارك أيضًا في مسلسل بوابة السماء عام 2017، ومسلسل الروح عام 2014.

أخر ما كتبه علي نسمان :


كان أخر ما كتبه  الفنان الفلسطيني الراحل  علي عبد الله حسن نسمان عبر موقع “ إكس ”  قائلاً : لازلنا نرابط وسنظل نرابط إما النصر واما الشهادة. ورحم الله السابقين.

الفنان الفلسطيني علي عبد الله حسن نسمان

كما كتب : أصدقائي ثقة بالله ورحمته . اذا انقطعنا عنكم فسنلتقي إما في القدس ، أو الجنة .
 

اخر ما كتبه الفنان الفلسطيني الراحل  علي عبد الله حسن نسمان

 

على نسمان الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى عملية طوفان الأقصى عملية طوفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

بـ 170 ألف جنيه.. أعرف مواصفات رينو لوجان

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

مفاجأة مدوية.. رونالدو مُهدد بعقوبة قاسية «99 جلدة»

ترشيحاتنا

سنلتقي في القدس أوالجنة.. معلومات عن الفنان الفسلطيني علي نسمان بعد إستشهاده

ارتفاع الضحايا الفلسطينيين في غزة والضفة إلى 1951 شخصا و7696 جريحاً

غادروا فورا.. اسرائيل تلقي بمنشورات على غزة تطالب السكان بالرحيل | تفاصيل

عمرو موسى: إسرائيل تخطط لنزوح الفلسطينيين من أراضيهم على حساب دول أخرى

صلاة لإنجاب الذرية وأنت في فراشك.. أدركها خلال الثلث الأخير من الليل

تويوتا تكشف عن أسعار الجيل الجديد من C-HR

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول الخرشوف على الصحة والجسم

بالأصفر.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

أطعمة لمرضى السكر تساعد في إفراز الأنسولين بشكل طبيعي

أطعمة ومشروبات تصيبك بالصداع النصفي.. احترس منها

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ