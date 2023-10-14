سنلتقي في القدس أوالجنة.. معلومات عن الفنان الفسلطيني علي نسمان بعد إستشهاده

استشهد الفنان الفلسطيني على نسمان ، جراء غارة جوية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة ، وذلك خلال الساعات الماضية .

أخر صورة للفنان الراحل الفلسطيني على نسمان

وجاء استشهد الفنان الفلسطيني علي نسمان، بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.

الفنان الفلسطيني الراحل علي نسمان

من هو علي نسمان ؟ :

ولد الفنان الفلسطيني الراحل علي عبدالله حسن نسمان في غزة بتاريخ 15 أبريل 1985 وينحدرُ من شمال مدينة غزة وقد قضى هناك سنين عمره.

أنهى الفنان الفلسطيني الراحل علي عبدالله حسن نسمان الثانوية العامة وحصل بعد ذلك على شهادة البكالورويس في إدارة المال والأعمال وحصل على الدبلوم في إدارة المنظمات.

عمل الفنان الفلسطيني الراحل علي عبدالله حسن نسمان في مجال النجارة وشارك في عدة مسلسلات فلسطينية بالإضافة إلى نشاطه على مواقع التواصل الأجتماعي.

استشهد الفنان و الناشط الشبابي علي نسمان في قصف إسرائيلي استهدف مكان سكنه في غزة.

الفنان الفلسطيني الراحل علي نسمان

أخر أعمال على نسمان :

وكان أخر أعمال الفنان الفلسطيني الراحل علي عبدالله حسن نسمان مسلسل شارع نصر جلبوع هو آخر أعمال علي نسمان الذي طُرح عام 2022، كما شارك أيضًا في مسلسل بوابة السماء عام 2017، ومسلسل الروح عام 2014.

أخر ما كتبه علي نسمان :



كان أخر ما كتبه الفنان الفلسطيني الراحل علي عبد الله حسن نسمان عبر موقع “ إكس ” قائلاً : لازلنا نرابط وسنظل نرابط إما النصر واما الشهادة. ورحم الله السابقين.

الفنان الفلسطيني علي عبد الله حسن نسمان

كما كتب : أصدقائي ثقة بالله ورحمته . اذا انقطعنا عنكم فسنلتقي إما في القدس ، أو الجنة .

