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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل 55 مشكلة حب

ماتيجي نشوف الحلقة 4 … تهديد نبيل عيسي بفيديو

ماتيجي نشوف
ماتيجي نشوف

أذيع في الساعات الأخيرة من مساء أمس ، الحلقة الرابعة من حكاية ما تيجي نشوف ، والتي تعد احدي حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ، والمأخوذ عن كتاب للكاتب الراحل مصطفي محمود . 

وشهدت الحلقة العديد من الاحداث المشوقة ، كان ابرزها ، قيام كل من هنا شيحه ونهي عابدين وملك قورة ، بالذهاب الي احدي قارئات الفنجان ، والتي قالت ان هناك سرا سيتم فضحه لهم . 

كما شهدت الحلقة قيام نبيل عيسي بالشجار مع صديقه أحمد سعيد ، بعد ان استقبل الأول رسالة تهديد اعتقد الأخير انه من يقوم بأرسالها ، وكانت مفاجأة نهاية الحلقة ، حيت تلقي نبيل عيسي تهديد بنشر فيديو له . 

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يشارك في حكاية “ما تيجي نشوف” عدد كبير من الفنانين، من بينهم هنا شيحا وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

 

وتأتي حكاية «ما تيجي نشوف» بعدما انتهت الحكاية الأولى «ألفريدو» التي قدمها عدد آخر من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار.

 

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