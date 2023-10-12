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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفيلم المصري الوحيد.. «فوي فوي» يدخل قائمة الأعلى تحقيقا للإيرادات في السعودية

فوي فوي
فوي فوي

تمكن الفيلم المصري “فوي فوي” من المنافسة ضمن قائمة الأعمال السينمائية الأعلى تحقيقا للإيرادات في السينمات السعودية لهذا الأسبوع. 

وتواجد “فوي فوي” كفيلم مصري وحيد داخل القائمة التي ضمت عددا كبيرا من الأفلام الأجنبية، حيث احتل المركز الثاني من أصل 10 مراكز هي الأعلى تحقيقا للإيرادات هذا الأسبوع. 

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يأتي هذا بالتزامن مع اختيار فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي” بأغلبية تصويتات لجنة اختيار الأفلام المصرية لتمثيل البلاد في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 بعد عرضه في دور العرض في جميع أنحاء مصر والعالم العربي.

وحظي بإشادة واسعة النطاق واهتمام إعلامي كبير، كما تصدر الفيلم حديث السوشيال ميديا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي السينما.


“ڤوي ڤوي ڤوي” من  إنتاج فيلم كلينك وڤوكس ستوديوز و إيمج نيشن أبوظبي، إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال.

ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

 

 

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