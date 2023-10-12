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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكاية ما تيجي نشوف تزيح مسلسل "على باب العمارة" من الصدارة

ما تيجي نشوف
ما تيجي نشوف

تمكنت حكلية ما تيجي نشوف ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب ، من تصدًر نسب المشاهدة في مصر عبر منصة watch it . 
 

ونجحت حكايه ما تيجي نشوف من ازاحة مسلسل علي باب العمارة من صدارة نسب المشاهدة في مصر وحجز مكانه ، بعدما كانت في المركز الثاني . 

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يشارك في حكاية “ما تيجي نشوف” عدد كبير من الفنانين، من بينهم هنا شيحا وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتأتي حكاية «ما تيجي نشوف» بعدما انتهت الحكاية الأولى «ألفريدو» التي قدمها عدد آخر من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار.

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