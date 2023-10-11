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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ما تيجي نشوف الحلقة 3 .. طارق صبري يخون هنا شيحة

ماتيجي نشوف
ماتيجي نشوف

أذيعت الحلقة الثالثة من حكاية ما تيجي نشوف، والتي تعد إحدى حكايات مسلسل “55 مشكلة حب” للكاتب مصطفى محمود. 

وجاءت الحلقة الثالثة مليئة بالأحداث، حيث نشب خلاف بين نهي عابدين وزوجها- داخل أحداث العمل-؛ بعدما تقدم الأخير من باستقالته من العمل دون إخبارها، فيما تم الكشف عن خيانة طارق صبري لـ هنا شيحة، مع إحدى صديقاتها. 

ما تيجي نشوف الحلقة 2.. خلاف بين نهى عابدين وإسلام جمال

بمجرد طرحه.. ما تيجي تشوف يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

يشارك في حكاية “ما تيجي نشوف” عدد كبير من الفنانين، من بينهم هنا شيحا وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتأتي حكاية «ما تيجي نشوف» بعدما انتهت الحكاية الأولى «ألفريدو» التي قدمها عدد آخر من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار.

وحققت حكاية ما تيجي نشوف، نجاحا كبيرا مع الجمهور، خاصة أنها كانت تناقش مرض ألزهايمر، الذي أصاب سوسو التي قدمت شخصيتها الفنانة إلهام شاهين.

ما تيجي نشوف 55 مشكلة حب احمد فهمي احمد جمال سعيد إسلام جمال هنا شيحا هنا شيحة عمرو محمود ياسين طارق صبري

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