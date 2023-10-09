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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمجرد طرحه.. ما تيجي تشوف يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

ما تيجي نشوف
ما تيجي نشوف

تمكنت حكاية ماتيجي نشوف ، والتي تعد واحدة من حكايات مسلسل ٥٥ مشكلة حب ، والماخوذ عن روايه للكاتب مصطفي محمود تحمل نفس الاسم ، من الدخول الي قائمة الاعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة watch it . 
 

واحتلت حكاية ما تيجي نشوف المركز الثاني من اصل 10 مراكز هم الاعلي مشاهدة في مصر . 

بمجرد طرحه.. الفريدو يتصدر نسب المشاهدة في مصر

على باب العمارة يزيح "الفريدو" من الصدارة.. تفاصيل

يشارك في حكاية ما تيجي نشوف عدد كبير من الفنانين من بينهم هنا شيحا وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.


وتأتي حكاية «ما تيجي نشوف» بعدما انتهت الحكاية الأولى «ألفريدو» التي قدمها عدد آخر من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وخاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصابت سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.

 

هنا شيحا مصطفى محمود نهى عابدين نبيل عيسى ما تيجي نشوف محمود ياسين عمرو محمود ياسين على باب العمارة عصام نصار طارق صبري احمد جمال سعيد احمد فهمي أحمد جمال إلهام شاهين

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