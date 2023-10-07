على باب العمارة يزيح "الفريدو" من الصدارة.. تفاصيل

تمكن مسلسل على باب العمارة من تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it ، بعد طرح حلقاته الأولى.

واحتل مسلسل على باب العمارة المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الأعلى مشاهدة في مصر، ليزيح مسلسل “الفريدو” من بطولة الفنانة إلهام شاهين من الصدارة .

وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي.