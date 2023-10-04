بعد نجاح ألفريدو.. أحمد فهمي: بحب أخوص أي تجربة أساسها رواية| خاص

أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته بنجاح وتجربة مسلسل ألفريدو الذى عرض مؤخرا والذى أخذ من رواية للكاتب مصطفى محمود.

وقال أحمد فهمي فى تصريح ل"صدي البلد"، إنه يحب خوض أى تجربة فنية أساسها معتمد على رواية وخاصة أنه يحب روايات الدكتور مصطفى محمود بشكل خاص.



وعلق أحمد فهمي، قائلا: إنه لم يتطلع على الرواية الأصلية بل أطلع على الورق فقط لأن الكاتب عمرو ياسين أبدع فى تفاصيل الدور.

وأضاف أحمد فهمي، أن مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن كان من أنجح الأعمال الذى خاضها وكانت أيضا مأخوذة عن رواية أنا شهيرة أنا الخائن لنور عبدالمجيد.

مسلسل ألفريدو:



ومسلسل ألفريدو مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



وحكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.