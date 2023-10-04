عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح ألفريدو.. أحمد فهمي: بحب أخوص أي تجربة أساسها رواية| خاص

صدى البلد

أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته بنجاح وتجربة مسلسل ألفريدو الذى عرض مؤخرا والذى أخذ من رواية للكاتب مصطفى محمود.

 

وقال أحمد فهمي فى تصريح ل"صدي البلد"، إنه يحب خوض أى تجربة فنية أساسها معتمد على رواية وخاصة أنه يحب روايات الدكتور مصطفى محمود بشكل خاص.


وعلق أحمد فهمي، قائلا: إنه لم يتطلع على الرواية الأصلية بل أطلع على الورق فقط لأن الكاتب عمرو ياسين أبدع فى تفاصيل الدور.

 

وأضاف أحمد فهمي، أن مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن كان من أنجح الأعمال الذى خاضها وكانت أيضا مأخوذة عن رواية أنا شهيرة أنا الخائن لنور عبدالمجيد.

 

مسلسل ألفريدو:


ومسلسل ألفريدو  مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.


وحكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

أحمد عبد العاطي الدكتور مصطفى محمود الفنان احمد فهمى أنا شهيرة أنا الخائن عمرو محمود ياسين عصام نصار مصطفى محمود مسلسل ألفريدو عمرو ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

600 جنيه شهريا.. لجنة برلمانية توافق على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة

موعد تطبيق قرارات الحكومة بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

انفراجة| محامي كهربا يعرض الحل.. وميدو يعلن موعد انتهاء أزمة غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

قرار هام من السلطات المصرية بشأن الكويتيين

حازم عمر يجري الكشف الطبي الخاص بإنتخابات الرئاسة في معهد ناصر.. صور

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من التعليم بشأن مناهج التربية الدينية الإسلامية والمسيحية لطلاب المدارس

سيمنس الألمانية: مصر ستكون السادس عالميا كأكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرفاته صادمة..الحكم على بريطاني عمد تلويث أكل مطاعم الشارع المشهورة

أصوله تونسية|منجي الباوندي يكشف ردة فعله بعد فوزه بجائزة نوبل في الكيمياء

بحب أغني.. مروة حلمي تفوز بأول ملكة جمال محجبة | شاهد

راتبه تضاعف 3 مرات في الريدز.. هذا اللاعب سبب إعادة تفكير صلاح في الرحيل للدوري السعودي

فيديو

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة |تغطية خاصة

انتشار فيروس وانقطاع الانترنت بالعالم .. ماذا سيحدث يوم 11 اكتوبر ؟!

تفاصيل أسعار الذهب والدولار اليوم | تغطية خاصة

انتشار أسماك نافقة بالأسواق | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ