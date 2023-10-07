طارق العريان: أولاد رزق 3 يضم نجوم عالميين

تحدث المخرج طارق العريان عن تفاصيل الجزء الثالث من فيلم أولاد رزق الذي يتم بالشراكة مع موسم الرياض.

أشار خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”، إلى أن الفيلم سيضم ثلاثة نجوم عالميين، بما في ذلك شخص رياضي سيكون له دور مهم في الفيلم. كما ستشارك ممثلة عالمية أيضًا في دور محدد.

وأكد أن الفيلم سيتم دعمه بمعدات حديثة وكاميرات عالية الجودة، وسيتم تصوير مشاهد في السعودية. وأشار إلى أن الدعم المالي المتاح للفيلم كبير جدًا، حيث يصل راتب بعض أعضاء الفريق الفني إلى 40 ألف دولار في الأسبوع.

وأكد أن الفيلم سيجمع مجموعة من النجوم، بما في ذلك آسر ياسين، وإياد نصار، وماجد الكدواني بأدوار إضافية في أولاد رزق.