عمرو أديب يرد على المشككين في نصر أكتوبر| شاهد

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للمشككين في نصر أكتوبر، عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

‏وكتب عمرو أديب: “أتمنى أن يأتي العيد المئوي لحرب أكتوبر المجيدة بدون الملاحظات البايخة إياها بدون الشكوك الهبلة المعتادة.. اكتبوا تاريخنا صح.. مصر انتصرت فى 73 وإسرائيل عرفت الهزيمة النكراء. نقطة وارحموا الأجيال والعيال.. متعة جلد الذات محتاجة علاج فورى.. كل أكتوبر واحنا منتصرين”.

حرب أكتوبر

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، تكبد فيها العدو خسائر لا يمكن أن ينساها أبدًا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

حرب السادس من أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

نصر أكتوبر

واليوم، تمُر علينا الذكرى الخمسون على نصر السادس من أكتوبر عام 1973، فقد حققت مصر في حرب أكتوبر معجزة بكل المقاييس، ستظل خالدة في وجدان الشعب المصري وفي ضمير الأمة العربية، وقام جيل حرب أكتوبر برفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ في النصر العظيم.