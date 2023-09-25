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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمجرد طرحه.. الفريدو يتصدر نسب المشاهدة في مصر

الفريدو
الفريدو

تمكن مسلسل الفريدو من بطولة الفنانة القديرة إلهام شاهين من الدخول الى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، بمجرد طرحه عبر منصة watch it . 

وأحتل العمل المركز الاول من أصل 10 مراكز هم الاعلي مشاهدة فى مصر ، فى قطاع المسلسلات التليفزيونية . 

مسلسل "الفريدو" مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  .

مسلسل الفريدو  من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، ايمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

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وكان قد  طرح المؤلف عمرو محمود ياسين البوستر الدعائى الأول لمسلسل ألفريدو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وعلق المؤلف عمرو محمود ياسين على البوستر قائلا: بسم الله توكلنا على الله قريبا مسلسل ألفريدو من عشر حلقات عن كتاب ٥٥ مشكلة حب لمصطفى محمود ... إنتاج احمد عبد العاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الفريدو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة المؤلف عمرو محمود ياسين المتحدة للخدمات الإعلامية عمرو محمود ياسين أحمد عبد العاطي احمد فهمي إلهام شاهين

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