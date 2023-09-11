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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا عبد الله تعود لتقديم البرامج.. خاص

دينا عبد الله
دينا عبد الله

تستعد الفنانة دينا عبد الله إلى العودة مرة أخرى لتقديم البرامج التليفزيونية بعد فترة من الغياب. 

ومن المقرر أن تبدأ الفنانة دينا عبد الله التحضير إلى برنامجها الجديد بعد الانتهاء من اجازتها الصيفية ، حيث تضع الخطوط العريضة للبرنامج التي سيكون في قالب اجتماعي . 

دينا عبد الله كانت قد قدمت عددا من البرامج الفنية والخدمية الناجحة، ومنها برنامج حبيب الملايين الذي استضافت فيه كبار النجوم امثال عبد المنعم مدبولي ، سعيد صالح ، صباح ، عزت العلايلي . 

 

أعمال دينا عبد الله 

دينا عبدالله أحبها الناس بعد أن شاهدوا خفة ظلها فى فيلم "الحفيد "عندما كانت طفلة عمرها 3 سنوات، وقدمت العديد من الأفلام منها "بيت من رمال"، "أميرة حبي أنا"، "عالم عيال عيال"، "السلم الخلفي"، و"مايوه بنت الأسطى محمود"، وقدمت أكثر من 50 عملًا دراميًا يعد أهمهم دورها في “ليالي الحلمية” مع الراحل “إسماعيل عبد الحافظ”.، ثم دخلت مجال الإعلام.

 

وقدمت دينا عبد الله، العديد من البرامج الهامة منها "لسه الدنيا بخير"، وبرنامج "حبيب الملايين"، "طوق نجاة" الذى كان أول برنامج يهتم بتكريم النجوم في حياتهم.

 

دينا عبد الله ترى أن التمثيل هواية وأن التقديم الإعلامي أهم بكثير وغابت لمدة 10 سنوات عن الفن انشغلت فيهم بالعمل الإعلامي وبتحضير رسالة الماجستير والدكتوراه.

 

وكانت آخر أعمال دينا عبد الله، برنامجها المشهور الذى يحمل اسم "حبيب الملايين"، وتمت إذاعته على قناة المحور الفضائية فى شهر رمضان الكريم.

دينا عبد الله عبد المنعم مدبولي قناة المحور عالم عيال عيال دينا عبدالله الماجستير والدكتوراه

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