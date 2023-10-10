ما تيجي نشوف الحلقة 2.. خلاف بين نهى عابدين وإسلام جمال

أذيعت الحلقة الثانية من حكاية “ما تيجي نشوف”، والتي تعد إحدى حكايات مسلسل “55 مشكلة حب”، المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفى محمود، مساء أمس الاثنين.

وجاءت أحداث الحلقة الثانية مشوقة، بعد أن حدثت مشكلة بين كل من نهى عابدين وزوجها ضمن أحداث العمل “إسلام جمال” بعد اعتراضه على ملابسها.

أما هنا شيحة، فقد بدأت تشك فى زوجها ضمن أحداث العمل “طارق صبري"، كما كشفت الأحداث أن صديق زوجها “نبيل عيسى” كان يكن لها مشاعر حب قبل زواجها.

وطلبت ملك قورة من نبيل عيسى عدم الإفصاح لخطيبها عن الموقف الذى جمعهما أثناء السفر.

حكاية ما تيجي نشوف

يشارك في حكاية “ما تيجي نشوف” عدد كبير من الفنانين، من بينهم هنا شيحا وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتأتي حكاية «ما تيجي نشوف» بعدما انتهت الحكاية الأولى «ألفريدو» التي قدمها عدد آخر من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار.

وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، خاصة أنها كانت تناقش مرض ألزهايمر، الذي أصاب سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.