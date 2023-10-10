عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد رفعه بأسابيع.. عرض "البطة الصفرا" على المنصات فى هذا الموعد

البطة الصفرا
البطة الصفرا

قررت إحدى المنصات الإلكترونية عرض فيلم “ البطة الصفرا” يوم 27 من أكتوبر الجاري، وذلك بعد رفعه من دور العرض السينمائية خلال الاسابيع الماضية .

فيلم «البطة الصفرا» من بطولة محمد عبد الرحمن، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

ويعتبر فيلم "البطة الصفرا" هو البطولة المطلقة الثالثة لمحمد عبد الرحمن بعد فيلم "الدعوة عامة" و"الخطة العامية".

 ويذكر أن محمد عبد الرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

خلتني أغير كل هدومي قبل التصوير.. عنبر تكشف عن موقف جمعها بفيفي عبده

إيرادات السينما أمس .."فوي فوي" في الصدارة وحسن المصري ينافسه

محمد عبد الرحمن يكشف تفاصيل البطة الصفرا :

كشف الفنان محمد عبد الرحمن عن سبب انجذابه إلى فيلم البطة الصفرا الذى من المقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل. 

وقال محمد عبد الرحمن توتا فى تصريح خاص لصدى البلد: الذى جذبنى فى هذا العمل أنه جديد ومختلفة بالنسبة لى، ويحتوى على جانب من التمثيل أظهر فيه قدرات مختلفة إلى جانب الكوميديا، كما أننى لم أقدم شخصية الدكتور الجامعى من قبل، حيث قدمت شخصية الطبيب البشرى، ولكن هذه المرة الأولى التى أقدم فيه شخصية دكتور جامعى، ولم يكن يحتاج ذلك تحضير خاص للشخصية ولكن ساعدنى المخرج عصام نصار فى تقديم الشخصية بطريقة مختلفة تخدم العمل، وعندما يعرض الفيلم يكتشف الجمهور ما أقصده أنه طريقة تمثيل مختلفة بجانب الكوميديا.

البطة الصفرا الفنان محمد عبد الرحمن المخرج عصام نصار أمير كرارة إيرادات السينما حسين المنباوى حسن أبو الروس صلاح عبدالله عمرو رمزي فيلم البطة الصفرا فيلم بيت الروبى فيلم الدعوة عامة فيلم البعبع كريم عبد العزيز كريم محمود عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قليل.. الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

سرها عجيب في جلب الرزق وسداد الدين .. اغتنم هذه الآية ورددها

السبت.. الحكومة تخفض أسعار 7 سلع من 15 إلى 25% لمدة 6 أشهر

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

عندي فرصة ألعب للأهلي.. تطورات تجديد أحمد فتوح للزمالك| تفاصيل آخر اجتماع

مستعد لإرسال القوات.. رئيس الشيشان يدعو الدول الإسلامية لتشكيل تحالف لحماية الفلسطينيين

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

بينهم قادة كبار.. صحيفة عبرية تنشر أسماء 130 من قتلى قوات الاحتلال

ترشيحاتنا

ارتفاع سريع.. أسعار الذهب تواصل الصعود عالميا وتراجع الدولار والسندات

بالأسماء.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة الغربية

السنهوري: مصر أصبحت نموذجا عالميا بعد نجاحها في القضاء على فيروس سي

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة

احترس من أمر يضيع ثواب الصلاة.. واجتهد لتجنب الوقوع فيه

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أكتوبر.. الصور الأولى من هجوم حماس على الإسرائيليين

السبت.. الحكومة تخفض أسعار 7 سلع من 15 إلى 25% لمدة 6 أشهر

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

فيديو

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ