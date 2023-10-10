بعد رفعه بأسابيع.. عرض "البطة الصفرا" على المنصات فى هذا الموعد

قررت إحدى المنصات الإلكترونية عرض فيلم “ البطة الصفرا” يوم 27 من أكتوبر الجاري، وذلك بعد رفعه من دور العرض السينمائية خلال الاسابيع الماضية .

فيلم «البطة الصفرا» من بطولة محمد عبد الرحمن، وغادة عادل، ومحمود حافظ، وصلاح عبدالله، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبو الروس، وعمرو رمزى، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

ويعتبر فيلم "البطة الصفرا" هو البطولة المطلقة الثالثة لمحمد عبد الرحمن بعد فيلم "الدعوة عامة" و"الخطة العامية".

ويذكر أن محمد عبد الرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

محمد عبد الرحمن يكشف تفاصيل البطة الصفرا :

كشف الفنان محمد عبد الرحمن عن سبب انجذابه إلى فيلم البطة الصفرا الذى من المقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل.

وقال محمد عبد الرحمن توتا فى تصريح خاص لصدى البلد: الذى جذبنى فى هذا العمل أنه جديد ومختلفة بالنسبة لى، ويحتوى على جانب من التمثيل أظهر فيه قدرات مختلفة إلى جانب الكوميديا، كما أننى لم أقدم شخصية الدكتور الجامعى من قبل، حيث قدمت شخصية الطبيب البشرى، ولكن هذه المرة الأولى التى أقدم فيه شخصية دكتور جامعى، ولم يكن يحتاج ذلك تحضير خاص للشخصية ولكن ساعدنى المخرج عصام نصار فى تقديم الشخصية بطريقة مختلفة تخدم العمل، وعندما يعرض الفيلم يكتشف الجمهور ما أقصده أنه طريقة تمثيل مختلفة بجانب الكوميديا.