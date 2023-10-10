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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلتني أغير كل هدومي قبل التصوير.. عنبر تكشف عن موقف جمعها بفيفي عبده

صدى البلد

حلت الفنانة عنبر ضيفة على برنامح “ قعدة ستات ” ، والذي تقوم بتقديمه الإعلامية مروة صبري ، حيث كشف عن واقعة جمعتها بالفنانة فيفي عبده ضمن أحداث مسلسل “ طائر الحب ”.

وقالت عنبر فى تصريحات تليفزيونية إن  الفنانة فيفي عبده تسببت فى أن  تقوم بتغير كل ملابس الشخصية التى لعبتها ضمن أحداث مسلسل “ طائر الحب " بسبب وجمود تشابه بينهم . 

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الفنانة #عنبر ضيفة #مروة_صبري في #قعدة_ستات تحكي تفاصيل المشكلة التي حدثت بينها وبين النجمة #فيفي_عبده في كواليس تصوير مسلسل #طائر_الحب #ألفا #شبكة_قنوات_ألفا #فنانين #مشاهير #أخبار_الفن #أخبار_المشاهير #alfa #alfatvnetwork

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واضافت عنبر : قبل بدء تصوير مسلسل طائر الحب اتفقت مع القائمين على العمل على شكل الملابس التى سوف أقوم بارتدائها فى التصوير ، وهي الكلاسكية ، الا انني فؤجئت ان يقولون لي ان  الفنانة فيفي عبده تقول “ لا مش هتلبسي الهدوم دي لان هلبس نفس الاستايل ” ، حيث شاهدت الملابس فى غرفتي التى كانت بجانبها ، بالفعل تم قمت بتغير الملابس .

كشفت الفنانة فيفى عبده عن بعض التفاصيل الفنية لها والشخصية أيضا وذلك من خلال بث مباشر لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقالت فيفي عبده : بشوف أن مسلسلي كيد النسا هو نمبر وان ودي مفيهاش كلام لأن ساعتها نجح بشكل كبير والتعاون ما بيني وبين سمية الخشاب نجح جدا.

وأضافت فيفي عبده: لما بتعرض للظلم أو أحس إني مخدتش حقي ساعتها بعمل مسلسل يفرقع وبيكون نمبر وان فعلا؛ لأن الفنان مش بيبدع إلا لما يكون مجروح ومقهور وحد مضايقه وبيطلع غلبه في الفن.

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فيفى عبده:


ونشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ترد فيه على الهجوم الذى تعرضت له بعد فيديو لها كما تطمئن جمهورها بعد تعرضها الى أزمات صحية بسبب الحسد.

وقالت فيفى عبده : "يا صباح الفل والياسمين والهنا من الساحل الشمالي بقالي حوالي كام يوم هنا طلعتلكو قبل كده مرتين صورة وفيديو.. أنا في الساحل الشمالي المكان رائع والدنيا هادية أنا بحبكو جدًا وعايزة أقولكو إني زي الفل وصحتي زي الفل.. والله أكبر عشان محدش يحسدني ولا يؤر عليا وحبكو وصلني للي أنا فيه.. ربنا يخليكو ليا ويارب 5 في عين العزال يا رب للي بيؤروا عليا ويتمنولي المكروه إن شاء الله ابقى في كل حلو بحبكو أوي و5 أمواه وأحلى أمواه  من الساحل الشمالي بحبكو.

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