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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إتنين للإيجار يدخل قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر .. تفاصيل

إثنين للإيجار
إثنين للإيجار

تمكن فيلم إتنين للإيجار من الدخول الي قائمة الاعمال الأعلي مشاهدة فى مصر ، وذلك بعد طرحه علي منصة نتفلكيس بايام قليلة .

وأحتل فيلم “ إتنين للإيجار ” المركز الثالث ضمن قائمة الافلام الاعلي مشاهدة فى مصر على منصة نتفلكيس العالمية .

العمل بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي ومريهان حسين وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوي محمد علي وليلي عز العرب وعارفه عبد الرسول وسامي مغاوري وايناس مكي وناجي سعد .

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تعرف على موعد طرح فيلم "المطاريد" عبر نتفلكيس

ومن ناحية أخري كشفت منصة نتفلكيس عن موعد طرح فيلم “ المطاريد ” من بطولة الفنان أحمد حاتم ، وذلك بعد رفعه من دور العرض السينمائي باشهر قليلة . 

حيث من المقرر ان يتم طرح فيلم المطاريد ، والذي تدور احداثه في اطار كوميدي يوم 25 من الشهر الجاري . 

ويشارك في بطولة فيلم «المطاريد» عدد كبير من الفنانين من أبرزهم أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي، طه دسوقي وحسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع هذا النادي في العديد من المشاكل.

 

إثنين للإيجار فيلم اثنين للايجار الفنان احمد حاتم المطاريد سلوى محمد علي طرح فيلم المطاريد صلاح الجهيني عارفة عبد الرسول على باب العمارة اتنين للإيجار

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