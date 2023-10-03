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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد طرح فيلم "المطاريد" عبر نتفلكيس

فيلم المطاريد
فيلم المطاريد

كشفت منصة نتفلكيس عن موعد طرح فيلم “ المطاريد ” من بطولة الفنان أحمد حاتم ، وذلك بعد رفعه من دور العرض السينمائي باشهر قليلة . 

حيث من المقرر ان يتم طرح فيلم المطاريد ، والذي تدور احداثه في اطار كوميدي يوم 25 من الشهر الجاري . 

ويشارك في بطولة فيلم «المطاريد» عدد كبير من الفنانين من أبرزهم أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي، طه دسوقي وحسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

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وتدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع هذا النادي في العديد من المشاكل. 

وكانت قد كشفت منصة نتفلكيس عن موعد عرض فيلم اثنين للإيجار، والذى يقوم ببطولته الفنان بيومي فؤاد ، بعد رفعه من دور العرض بأشهر قليلة .

ومن المقرر عرض العمل عبر منصة نتفلكيس 5 أكتوبر المقبل .

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