بعد إحراجه لها على الهواء.. هليدا خليفة: أتصدمت من فعل محمد رمضان

حلت الإعلامية اللبنانية هليدا خليفة ضيفة على أحد البرامج الإذاعية فى لبنان ، وكشف عن رد فعلها تجاه مقاطعة محمد رمضان لها خلال حفل الموريكس دور ، ووصف البعض الحدث بالإحراج لها .

وقالت هليدا خليفة : لم أغضب من محمد رمضان ، ولكن تعرضت الى صدمة ، وهذه الأمور طبيعية وتحدث فى برامج الهواء .

وأضافت هليدا خليفة : سامحت محمد رمضان، وفى الحقيقة ان رد فعلي كان بناء على انني لم أسمع محمد رمضان وهو يقاطعني ويتحدث فى ميكرفون ، وشعرت بأن هناك شيئا خطأ من تعبيرات الجمهور ، ولكن محمد رمضان فى النهاية شخص مهضوم .

هليدا خليفة

تصالح النجمين محمد رمضان ونوال الزغبي على مسرح موريكس دور

وقالت نوال الزغبي من خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”: "اللي حصل على المسرح بين قد إيه هو محترم ولذيذ ومحب وأكيد فهمت قصده كان إيه وخلاص مفيش نوايا سيئة ".

بينما قال محمد رمضان من خلال لقائه مع ”et بالعربي":" سعيد جدا وبشكر موريكس دور لأني بسببهم كسبت صديقة عزيزة وأخت وربنا يديم المحبة.

تلقت الإعلامية بوسي شلبي العديد من الانتقادات بعد رد فعل صادم تجاه مذيعة من احدى القنوات علي ريد كاربت مهرجان موريكس دور.

وفور قيام المذيعة باجراء لقاء مع الفنان قيس الا انها تفاجأت ببوسي شلبي تقطع اللقاء وتأخذه لاجراء لقاء معها .

حصدت النجمة هالة صدقي جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن "جعفر العمدة" وذلكً خلال حفل موريكس دور.

شهد حفل موريكس دور لعام ٢٠٢٣ ظهور مميز للنجم محمد رمضان والذي ظهر ببدلة حمراء.

موريكس دور:

قامت لجنة تحكيم حفل بتوزيع جوائز "موريكس دور" لعام 2023 لتكريم كوكبة من النجوم والنجمات العربية وهو الحدث الذي يقام سنويا.



وتم تكريم الفنانة الشابة ‫رزان جمال‬، والمطربة نوال الزغبي، المطرب آدم والمطرب زياد برجي ،الفنان تيم حسن ، وأختيرت الإعلامية بوسي شلبي لتكون عضوا بلجنة التحكيم.