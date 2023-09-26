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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إحراجه لها على الهواء.. هليدا خليفة: أتصدمت من فعل محمد رمضان

هليدا خليفة
هليدا خليفة

حلت الإعلامية اللبنانية هليدا خليفة ضيفة على أحد البرامج الإذاعية فى لبنان ، وكشف عن رد فعلها تجاه مقاطعة محمد رمضان لها خلال حفل الموريكس دور ، ووصف البعض الحدث بالإحراج لها . 

وقالت هليدا خليفة : لم أغضب من محمد رمضان ، ولكن تعرضت الى صدمة ، وهذه الأمور طبيعية وتحدث فى برامج الهواء . 

وأضافت هليدا خليفة : سامحت محمد رمضان، وفى الحقيقة ان رد فعلي كان بناء على انني لم أسمع محمد رمضان وهو يقاطعني ويتحدث فى ميكرفون ، وشعرت بأن هناك شيئا خطأ من تعبيرات الجمهور ، ولكن محمد رمضان فى النهاية شخص مهضوم .

@coulissemag #هيلدا_خليفة ترد لأول مرة على #محمد_رمضان بعدما أحرجها على الهواء خلال حفل #الموريكس_دور في #بيروت. #الفيديو من لقاء أجرته هيلدا مع الإعلامي #رالف_معتوق. #كوليس ♬ original sound - Coulisse كوليس
هليدا خليفة

 

تصالح النجمين محمد رمضان ونوال الزغبي على مسرح موريكس دور   

 

وقالت نوال الزغبي من خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”: "اللي حصل على المسرح بين قد إيه هو محترم ولذيذ ومحب وأكيد فهمت قصده  كان إيه وخلاص مفيش نوايا سيئة ".

بينما قال محمد رمضان من خلال لقائه مع ”et بالعربي":" سعيد جدا وبشكر موريكس دور لأني بسببهم كسبت صديقة عزيزة وأخت وربنا يديم المحبة.

 

تلقت الإعلامية بوسي شلبي العديد من الانتقادات بعد رد فعل صادم تجاه مذيعة من احدى القنوات علي ريد كاربت مهرجان موريكس دور.

وفور قيام المذيعة باجراء لقاء مع الفنان قيس الا انها تفاجأت ببوسي شلبي تقطع اللقاء وتأخذه لاجراء لقاء معها .

حصدت النجمة هالة صدقي جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن "جعفر العمدة" وذلكً خلال حفل موريكس دور.

شهد حفل موريكس دور لعام ٢٠٢٣ ظهور مميز للنجم محمد رمضان والذي ظهر ببدلة حمراء.

موريكس دور:

قامت لجنة تحكيم حفل بتوزيع جوائز "موريكس دور" لعام 2023 لتكريم كوكبة من النجوم والنجمات العربية وهو الحدث الذي يقام سنويا.


وتم تكريم الفنانة الشابة ‫رزان جمال‬، والمطربة نوال الزغبي، المطرب آدم والمطرب زياد برجي ،الفنان تيم حسن ، وأختيرت الإعلامية بوسي شلبي لتكون عضوا بلجنة التحكيم.

حفل موريكس دور حفل الموريكس حفل الموريكس دور مهرجان موريكس دور محمد رمضان ونوال الزغبي محمد رمضان هالة صدقي

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