حكاية شيك.. سلوى عثمان: بكيت بسبب صدق آداء إلهام شاهين في الفريدو|خاص

كشفت الفنانة سلوي عثمان ، عن إعجابها الشديد بحكاية “ الفريدو ” والتي قامت ببطولتها الفنانة إلهام شاهين .

وقالت سلوي عثمان، في تصريحات خاصة لصدى البلد : لدي حالة إعجاب شديدة بالفنانة الهام شاهين فقد قدمت أداء أقل ما يمكن وصفه بالعظيم ، لأنه من أكثر الفنانات اللاتي لديهن صدق على الشاشة ، فقد بكيت بسبب مشاهدها طيلة مشاهدتي للحلقات واستمر هذا الأمر بعد الانتهاء منه ، فقد جعلتني أشعر أن الشخصية حقيقة من لحم ودم، واصبت بالحزن بسبب الظروف التي تعرضت لها .

واستكملت سلوى عثمان، حديثها قائلة : الفنانين المشاركون في العمل كانوا في احسن حالاتهم الفنية وعلي راسهم أحمد فهمي وايمان السيد وأمير شاهين وندا موسي ، فقد كانوا تحت قيادة مخرج مؤهوب وواعي ، اذ قدم دراما مصرية “ شيك ” .

وتضيف سلوي عثمان: عمرو محمود ياسين من أكثر المؤلفين الموهوبين في الدراما ، وقدم قصة وحوار يمس القلب ، وساعد الفنانين علي الأداء .

حكاية “ ألفريد” التي قدمها عدد من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وخاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصابت سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.