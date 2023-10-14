أصالة بفستان مستوحي من الزي والعلم الفلسطيني فى أحدث ظهور|شاهد

تداول عدد من رواد موقع الفيديوهات الشهير “ تيك توك ” فيديو للفنانة أصالة ، وهي ترتدي زي خلال أحد حفلاتها مستوحي من الزي والعلم الفلسطيني .

وظهرت الفنانة اصالة فى الفيديو وهي ترتدي فستان من اللون الاسود ، وبه ألوان من الأخضر والأحمر ، مستوحي من الزي الفلسطيني ، وهو ما جعل الجمهور يعلق علي الفيديو بكلمة “ أصيلة ” .

تستعد كل من أحلام وأصالة لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 15 من شهر ديسمبر القادم على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي.



ومن المفترض أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبيرا نظرا لشعبية الثنائى أصالة وأحلام هناك، وهو ما جعل الشركة المنظمة تطرح تذاكر الحفل مبكرا.





أسعار تذاكر الحفل.

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث تأتي الفئة الاولى بمبلغ 982 درهما أما الفئة الثانية فتبلغ سعرها841 درهما والفئة الثالثة تبلغ قيمتها 701 درهما أما الفئة الرابعة فتصل سعرها إلى 491 درهما والفئة الخامسة تبلغ قيمتها مبلغ 336 دهما والفئة السادسة تصل إلى 238 درهما و والفئة السابعة بـ166 درهما والفئة الثامنية بـ138 درهما أما الفئة التاسعة والأخيرة فتصل سعرها إلى 110 درهما.

ألبوم أصالة الجديد

في أول شهر أكتوبر الجاري طرحت المطربة أصالة الجزء الأول من ألبومها الجديد لحقت نفسي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ونشرت أصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم لحقت نفسي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، مانجا، رجل مثالي.