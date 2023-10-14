جوري بكر تطلب من متابعيها عدم الاحتفال بعيد ميلادها.. تعرف على السبب

طلبت جوري بكر من متابعيها هعبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، عدم الاحتفال بعيد ميلادها بسبب ما يحدث فى دولة فلسطين .

وقالت جوري بكر : بكرة عيد ميلادي واتمنى أن محدش يعملي منشن في الاستوري لصورة أو فيديو اشكركم من قلبي ، علشان بس محدش يزعل مني ولاسف مش حبة احتفل بيه السنة دي"

واستكملت جور ي بكر: للاسف احنا الفترة دي يادوب عايشين وبنشتغل وبناكل عيش وللاسف مفيش في ايد أي حد أي حاجة غير أنه قلوبنا معاكم".

جوري بكر ترزق بمولودها الاول :

رزقت الفنانة جوري بكر بمولودها الأول بعد عام تقريبا من زواجهم .

وكتبت جوري بكر عبر صفحتها على انستجرام :" الحمد لله ربنا رزقنا بطفل سليم معافى ".

نشرت جوري بكر عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، رسالة الى جمهورها .

وقالت جوري بكر : خليكم مقتنعين دائما بأن مش كل اللي بتشوفوه حقيقي ومش كل اللي بنزله حقيقي ممكن ورا الصورة والضحكة اللي نزلت دي الكواليس بتاعتها كانت كلها كسرة وغضب وعياط وتعب نفسي وتعب جسدي وحاجات تانية كتيرة.

وتابعت رسالة جوري بكر : رسالتي اللي عايزة أوصلها مفيش حد بيحب يشارك الناس اللي بتتابعه اللي هي أصلا فيها اللي مكفيها حاجات سلبية بس لازم أديكم أمل في بكرا وأن ربنا بيعوض لأن ربنا مش بيحب الحاجات الوحشة ادعوا لبعض وأتمنوا الخير لبعض متعرفوش ربنا خد إيه مني أو من غيري عشان يكرمني بأي حاجة تانية في حياتي.