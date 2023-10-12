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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ محمد الشقنقيري بعد تعرضه لحادث سير|خاص

محمد الشقنقيري
محمد الشقنقيري

تعرض الفنان محمد الشقنقيري إلى حادث سير على طريق إسكندرية الصحراوي خلال الساعات الماضية. 

وكشف مساعد الفنان محمد الشقنقيري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه بصحة جيدة ولم يتعرض إلى إصابات، إلا أنه يجري حاليا بعض الفحوصات للاطمئنان وليس أكثر. 

وكشف الفنان محمد الشقنقيري عن المطربات اللاتي يتمنى تكرار تجربة الإنتاج معهن قائلا: “لو هجربها هجربها لأنغام تاني طبعا، وشيرين عبد الوهاب أنا عندي فيلم أنا اللي كاتبه وكان نفسي شيرين هي اللي تعمله بصراحة، بس هي كبرت على الدور، لكن عندنا أنغام وعندنا آمال ماهر أنا شايف إنها برضو لازم تمثل”.


وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج “المنسي” عبر قناة “هي”: “خلي بالك أنغام أنا اللي أقنعتها هي كانت رافضة تماما، وآمال أنا نفسي إنها تمثل، وهقولك على روبي أنا اللي قولتلها لازم تمثلي”.

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وختم قائلا: “روبي قبل ما تمثل خالص سجن النسا كان عندها حاجة مع العدل جروب وأنا اللي قولتلها لازم تمثلي إمكانياتك كممثلة كويسة جدا، بس أنا لو هكرر التجربة دلوقتي هكررها لأنغام”.

واختار الفنان محمد الشقنقيري النجم محمد رمضان بين الفنان عمرو سعد وياسر جلال لإمكانية المشاركة معه بدور صغير حال ترشيحه لعمل فني قائلا: "محمد رمضان ممكن أشارك معاه بدور صغير، وأنا بحب محمد رمضان، محمد مظلوم هي منظومة الإنتاج حطاه في حتة كده، لكنه ممثل كويس وعمرو سعد ممثل كويس جدا".

 

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